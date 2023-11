No regresaremos a Acapulco: Empresario

Hablé con un empresario que tiene importantes intereses y negocios en Acapulco. Sus palabras fueron lapidarias cuando abordamos el tema de si rehabilitará o no sus negocios ahí. La respuesta fue contundente: no regresaremos; o no lo haremos en tanto no exista garantía total y absoluta de seguridad pública. La razón es simple: no hay Estado de Derecho en la entidad, lo que ha quedado evidenciado con tantos saqueos y robos a tiendas, comercios, farmacias y hasta cajeros automáticos. Es un pueblo sin ley.

Esto es una sentencia de retraso generacional severo para el puerto. Pero no parece haber alternativa, porque en la comunicación oficial del gobierno de México no se lee todavía que se priorice la seguridad pública en el destino. De hecho, el empresario me recordó la salida de la tienda Costco de Acapulco en septiembre de 2013, después de los estragos del huracán Manuel y de los actos de rapiña y robo que sufrió dicha tienda por parte de la población local en aquella ocasión. Y todo indica que la gente no ha aprendido.

No les importó que una tienda relevante cerrara y cancelara oferta de productos y empleos en aquella ocasión y han repetido los hurtos esta vez, pero ahora de manera generalizada y más grave. Por eso no regresará con sus empresas a la ciudad.

Ayer la Secretaría de Economía difundió un comunicado en el que se habla de identificar necesidades y requerimientos para la reconstrucción de Acapulco. Esto se deriva de una reunión de empresarios con Raquel Buenrostro, Rogelio Ramírez de la O, Ariadna Montiel, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda Durán, Evelyn Salgado, Victoria Rodríguez Ceja y Graciela Márquez.

En el comunicado se habla de recursos de los tres niveles de gobierno, pero no se menciona el tema de la seguridad pública. Es evidente que el Estado de Derecho y la seguridad pública se han convertido en el requerimiento número uno para que se reactive el puerto. Y si se omite esta prioridad no nada más un empresario relevante dirá que no volverá.

El 14 de noviembre arranca Intertraffic México. Esta exposición se ha convertido en el evento más relevante de la industria de infraestructura vial. Esta edición abordará temas como gestión del tráfico; digitalización de infraestructura y nuevas tecnologías. La industria involucra a todos los participantes de la infraestructura vial del país, que cuenta con 790 mil kms. de carreteras, siendo el cuarto a nivel global. La expo está organizada por las firmas europeas RAI y Tarsus y contará con 4 mil metros cuadrados y 60 expositores.

Copel diferirá tres meses el pago de los créditos personales en las zonas afectadas por el huracán Otis en Guerrero. No habrá costos para quienes necesiten diferir créditos de ropa, muebles, créditos personales y tarjeta de crédito.

