La oposición sigue de vacaciones

Tal parece que existen asuntos más importantes para Va X México que las elecciones del presente año y las presidenciales de 2024.

Los líderes partidistas Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano, del PRD, así como sus equipos de campaña y figuras prominentes, se dieron un amplio periodo de vacaciones como si no existiera la necesidad urgente de encontrar a los candidatos que sumen masas.

Como ejemplo, veamos lo que sucede en la CDMX, que gobierna Claudia Sheinbaum. La única figura visible para competir con Morena en 2024 es Xóchitl Gálvez, más atrás aparece una desangelada Margarita Zavala y párele de contar. Más allá de los esfuerzos de Jorge Romero para impulsar a Santiago Taboada y Lía Limón, quienes a pesar de que operan programas que benefician a sus gobernados, la realidad es que la mayor parte de la ciudadanía no los ubica, por lo que en el mejor de los casos sólo sumarían a Va X México 20 por ciento del electorado.

Por otro lado, Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, no cuenta con el respaldo de un partido político sólido, ya que el PRI no figura en la capital. Además, no es reconocido en las zonas populares a pesar de que en su demarcación tiene amplia aceptación por sus logros en materia de seguridad y creación de empleos.

Como están los escenarios electorales, Morena refrendará su dominio en la CDMX en 2024. Si el partido que encabeza Mario Delgado designara a Omar García Harfuch arrasaría la capital del país; sin embargo, los equipos de seguridad de México y Estados Unidos saben que el titular de la SSC de la Ciudad de México no puede exponerse a una campaña por las amenazas del crimen organizado.

Bajo este contexto, quien garantiza el triunfo de Morena es la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Las huestes del mismo presidente López Obrador conocen esta realidad, por lo que descarte a Martí Batres así como a la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Ella se convirtió en la servidora pública más eficiente del Presidente, por lo que seguirá en el gabinete para mantener el modelo político de la Cuarta Transformación.

¿Será que a la oposición le hace falta un consultor político de comunicación para impactar en las grandes audiencias? La respuesta de inicio es no, porque ni siquiera existe una figura para trabajar la estrategia. Lo que el PAN, PRI y PRD requieren es designar a un perfil viable que logre abanderar la coalición, y pueda hacerle frente al candidato del partido guinda.

Ante este panorama, Santiago Creel sabe que es necesario consolidar una alianza más amplia que integre a los equipos de Ricardo Monreal y a MC, de Dante Delgado. Sin embargo, la mayor parte de la oposición está más ocupada en cuestionar y criticar que en sumar acciones de gobierno concretas.

A esta inoperancia súmele la necedad de no designar como abanderada de Va por México a Xóchitl Gálvez, quien de ser apoyada por Monreal y MC, detonaría una batalla electoral de primer nivel en la ciudad más importante del país. Los números no mienten.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

@PUENTEELAURA

PAL