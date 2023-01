En ASA, dudoso veredicto

Arranca 2023 y pese a que los propósitos de la mayoría son buenos, al interior del sector limpieza nadie se explica cómo fue que en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) la gerente de Recursos Materiales, Rosaura Yañez López, entregó un contrato por 7.3 millones de pesos a Comyser Qualifield S.A. de C.V. para el aseo y lavandería de sus oficinas, laboratorio y estación de combustibles. Lo comento porque de acuerdo con la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) tuvo diversas inconsistencias.

Una de ellas recaería en que la empresa no habría respetado el formato vigente para acreditar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, sin olvidar que tendría amplio historial de denuncias ante el IMSS, de Zoé Robledo, por supuestos incumplimientos en este rubro, tal como se advirtió horas antes del fallo (30 de diciembre de 2022). En el nicho, las versiones también apuntaron a la ausencia de los permisos que entrega la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, a cargo de Marina Robles, para la recolección, traslado y disposición final de basura; sin dejar de lado que los uniformes no cumplirían con las especificaciones anti inflamable. ¿Óscar Artemio Aguello, titular de ASA, dará manotazo sobre la mesa?

Al parecer un par de personajes, ligados a la empresa del sector energético VACOISA, tendrían en alerta a la industria petrolera y por ende, a la 4T. Se trata del líder de la compañía Martín Vallejo y su más reciente colaborador, José Ángel Talayero Borrego-Hinojosa, de quienes se sabe que han armado una sociedad que pretende ofrecer servicios a las dependencias, aparentemente con ayuda de algunos funcionarios.

El asunto está en que fuentes cercanas al caso señalan que los productos, principalmente válvulas y conexiones para la industria petrolera, tendrían altísimos costos, lo que provocaría una clara afectación al erario público; aunado a esto, se dice que la capacidade de producción de la empresa de Martín Vallejo no alcanzaría para cumplir con dichos servicios, sin embargo, se teme que, pese a todo, VACOISA logre colocarse.

Por este asunto sabemos que los polémicos empresarios estarían en la mira de la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo Aquino y de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, está última conserva activas las denuncias en contra de José Ángel Talayero Borrego en los tribunales, en donde también existen querellas emprendidas por la empresa Logística en Transporte Internacional ZAME, SC y Alejandro Trejo Kemper.

Hablando de los propósitos de este año no deben claudicar. Por lo menos hay cuatro que debemos cumplir; el más importante y como bien expresaría el Presidente Andrés Manuel López Obrador es el bienestar de la gente.

Me refiero a la seguridad de tener sus medicamentos los pacientes con o sin enfermedades crónico-degenerativas que acuden a hospitales y clínicas del sector público.

Pues en 2022, los pacientes renales, los niños con cáncer o personas que padecen diabetes, hepatitis C o VIH no tuvieron acceso a sus medicinas, porque no hay en los anaqueles de los hospitales, el tema del desabasto no se resolvió.

Por tan sólo contar una historia, en un primer momento, una paciente que padece diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, hipertensión y homeopatía no fue posible darle seguimiento en un instituto del sector público, porque los criterios de la secretaría de Salud se volvieron más estrictos.

La realidad es que no habrá atención para ningún paciente en un hospital de tercer novel si no lleva en el momento una referencia médica en la que se detalle su estado de salud. Parece lógico, pero si consideramos que estos pacientes ya llevan un viacrucis, dos años sin la debida atención, el tiempo se les agota. ¡Uff!

