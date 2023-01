Delfina no despega

La estrategia política en la campaña de Delfina Gómez no acaba de despegar rumbo al 2024 cuando le cayeron encima nuevos señalamientos de corrupción.

Además de que la maestra dejó la Secretaría de Educación sin estrategia educativa y diagnóstico para conocer a detalle el impacto de la pandemia por Covid19, la Auditoría Superior de la Federación acaba de detectar un desfalco por 830 millones de pesos durante el periodo que estuvo al frente de la dependencia, por lo que ahora la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México debe aclarar los señalamientos en pago de sueldos, prestaciones, empleados designados como deceso en nómina y bienes adquiridos no localizados.

Está en riesgo el margen de ocho puntos a favor que algunas encuestas dan a la maestra, quien llegó al cargo con un negro historial a cuestas por el cobro de diezmos en su gestión como alcaldesa de Texcoco, donde Horacio Duarte fue su secretario del ayuntamiento.

Los señalamientos de corrupción en contra de Delfina Gómez, aunado a la ausencia de una estrategia clara de transformación en el Estado de México por parte del morenismo, inquieta a los liderazgos locales. Por eso, Higinio Martínez ha comenzado a aparecer en medios de comunicación para llenar los vacíos de la maestra y de su coordinador de campaña, pues saben que la Coalición Va por México y la buena relación mostrada entre PRI, PAN y PRD mostrada este Fin de Semana son factor de peligro.

Higinio Martínez fue nombrado por la maestra como delegado especial de su precampaña y campaña y se sabe que no ha sido nada fácil la interlocución con Horacio Durarte, coordinador de precampaña y campaña de la maestra. No se nota en Morena la unidad ni la estrategia de transformación con la que prometieron derrotar al PRI.

***

La pasarela de las corcholatas en la Cámara de Diputados y parte de sus discursos ante los legisladores de Morena evidenciaron bien en dónde están parados cada uno de los suspirantes a la presidencial de 2024. Citamos dos casos: Claudia Sheinbaum pidió ayuda para atajar lo que consideró “calumnias” de la oposición y Ricardo Monreal dijo que pensar distinto a López Obrador no es señal de estar en contra de él ni del proyecto de la 4T. Y les dejó clara una cosa a los diputados de su partido: “Si una ley es injusta, cambiemosla, pero no podemos desoir ni la ley ni el estado de Derecho. Eso es lo que yo pienso desde hace muchos años en la UNAM y no lo voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos”.

UPPERCUT: Un ex colaborador de José Antonio Meade apareció en la plenaria de los diputados del PVEM. Se trata de Emilio Suárez Licona, excoordinador jurídico de la campaña presidencial priista. La presencia dividió opiniones dentro del partido que ahora es aliado de Morena.

