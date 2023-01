Turismo federal, Lezama, Peralta y niño verde, sin prisa por rescatar Cancún

Cancún, uno de los balnearios turísticos mejor conocidos en el mundo y joya de la corona de esa poderosa industria en México, ha sido mencionado ya en Estados Unidos y Canadá como un destino peligroso y aerolíneas comerciales empezaron a suspender sus vuelos, recomiendan no visitarlo tras las lamentables escenas que visitantes, sobre todo extranjeros, han protagonizado caminando a pie, bajo el rayo del sol, algunos en silla de ruedas y otros con bastón, víctimas de agresivos taxistas que han reaccionado como fieras heridas por el amparo que un juez concedió a favor del servicio de transporte de pasajeros mediante aplicación, léase Uber. Señalados con razón o sin ella por abusivos y contacto de grupos del narcotráfico y trata de personas, los taxistas del municipio Benito Juárez parecen no entender que de seguir en su ruta del todo o nada, acabarán con la gallina de los huevos de oro, tal como está ocurriendo con Acapulco, Puerto Vallarta o la costa norte de Sonora. Queda claro que ni la Secretaría de Turismo federal, la gobernadora Mara Lezama, la alcaldesa Ana Patricia Peralta y el niño verde que mueve hilos de poder quintanarroense, tienen en su agenda resolver de una buena vez el asunto y conciliar entre trabajadores del volante porque tarde o temprano, les guste o no, taxistas de sitio y aplicaciones tendrán que convivir en ese estado. Ojalá que no sea demasiado tarde.

La alcaldía es un punto social y político importante que ahora por la pelea entre Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum se ha olvidado. Pero para que los valores y el respeto a los derechos sigan aumentando, se propone la Alianza Patriótica Nacional. Nos comentan que esta Alianza es encabezada por el entonces subsecretario Ricardo Peralta Saucedo. Luego de que varios sectores han sido olvidados por la actual administración, la Alianza busca que los derechos fundamentales de toda persona sigan creciendo más allá de un partido político o de un color. La Alianza Patriótica Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc se propone consolidar los derechos más fundamentales de los vecinos y trabajadores, como la educación, el empleo y la prosperidad, aspectos que resaltaron en la conformación del Comité Ciudadano en esa demarcación. El plan es luchar por los derechos para todos en una alcaldía donde hay muchos excluidos.

Acostumbrados a los beneficios y las prebendas que les otorga ser servidores públicos, legisladores, ministros y burócratas de alto nivel de los tres poderes de la unión abusan del fuero constitucional y por supuesto, de quienes dicen representar. Es el caso de la senadora morenista Claudia Esther Balderas Espinoza, quien es señalada por la propietaria de una casa en la Colonia Del Valle de la Ciudad de México, de haberle rentado el inmueble pero desde hace meses se niega a pagar la renta y hace oídos sordos para devolverlo. A través de twitter, la ciudadana afectada aclara que el inmueble lo compró mediante una hipoteca que no ha terminado de pagar y que a la fecha la senadora por Veracruz le ha causado daños y perjuicios graves sin obtener respuesta. Desafortunadamente, como este son varios los casos de legisladores o funcionarios que con el pretexto de encabezar grupos de desposeídos invaden propiedades por todo el país, pero sus abusos siguen impunes tras violar el estado de derecho que tanto cacarean. ¿Así se manejan en su bancada senador Ricardo Monreal?

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos cesó del cargo a su director en México, quien era investigado desde el año pasado en que la cooperación bilateral contra el narco se había deteriorado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La DEA descubrió el uso indebido de fondos de la dependencia por parte de Nick Palmeri, e incluso abrió una segunda investigación para resolver si su director regional habría tenido relaciones indebidas con abogados de jefes del narcotráfico. Información del Washington Post indica que Palmeri negó haber incurrido en prácticas ilegales durante su gestión y calificó su salida de la DEA como un retiro forzado resultado de una pugna interna en la agencia que, por el momento, no ha decidido tomar acciones legales contra quién le sirvió 24 años y 6 meses, después de haber trabajado para la policía de Nueva York. Parece que el narco en México tiene una buena noticia para iniciar el año.

Quiero seguir con mi vida normal con mi esposa y mi hija de 12 años como antes, disfrutar de las calles, de un parque, de la playa como cualquier otra persona, me dijo Rubén Darío Cruz, el periodista que amenazado en Veracruz tuvo que emigrar para realizar su labor desde hace 6 años en Cancún, Quintana Roo, donde su escolta repelió a balazos un aparente ataque de tres sujetos armados la semana pasada, obligándolo a buscar refugio y proteger su vida en el CERESO de ese destino turístico del Caribe. Rubén Darío es un informador que cubre la fuente policiaca desde hace 12 años, colabora para el diario Por Esto y es el segundo periodista agredido en lo que va del año en México. Una vez más, la realidad nos recuerda que la vacilada de “abrazos, no balazos”, es sólo eso, una mala broma que se ríe en la cara de quienes viven bajo amenaza.

