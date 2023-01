Hicimos cumbre

Hubo desfiguros y se evidencio que la relación entre los líderes de la región comercial más relevante del mundo es sana y productiva. Palomita. Pero; ¿qué ocurrió de relevancia en la cumbre? ¿Cuál será la agenda de trabajo trilateral para los próximos meses o años? ¿Qué acuerdos se derivaron de las reuniones entre los equipos de los tres gobiernos? Es difícil saber ya que las reuniones de alto nivel se reducen a “oportunidades para sacarse la foto” o photo ops.

De un comunicado de la Casa Blanca podemos discernir que la agenda trilateral para el resto del obradorato se enfocará en fortalecer las cadenas de producción de semiconductores en el hemisferio norte y se acordó electrificar el transporte público en la región. Se pretende desarrollar un mercado regional de hidrógeno y trabajar para desarrollar las estaciones de carga de vehículos eléctricos a lo largo de las fronteras. También se dio el compromiso de reducir las emisiones de metano del sector de desechos sólidos y aguas residuales y a profundizar la colaboración en la medición y mitigación de metano en la agricultura. ¡Pum! De acuerdo al mismo boletín: los tres países "desarrollarán un plan de acción para la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos para 2025”. De todas las medidas y acciones a poner en marcha resalta que “Los Tres Amigos” compartirán información sobre las mejores prácticas para electrificar autobuses públicos.

La realidad es que el obradorato está perdiendo la gran oportunidad que tiene México, para reactivar la economía, desde que firmó el TLC a mediados de los noventa. El nearshoring -de acuerdo al Bank of America- representa la coyuntura esencial para detonar el desarrollo en la próxima década. Somos el candidato natural para que empresas establezcan su producción en territorio nacional, para subsanar las carencias que han generado las fracturas de las cadenas de suministro en Asia. Las importaciones estadounidenses se acercan a los $3 billones de dólares, más de doble del PIB mexicano (y nuestra participación es como del 14%). La participación de China cayó 4 puntos porcentuales y ahora representa solo el 18%; si México pudiera capitalizar esta caída, nuestras exportaciones podrían crecer lo equitativo a 9% del PIB.

De acuerdo a cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, la ganancia potencial para América Latina y el Caribe de las oportunidades de nearshoring en el corto y mediano plazo podrían representar un aumento de hasta US$78.000 millones en nuevas exportaciones de bienes y servicios, con importantes oportunidades para la región en la industria automotriz, textil, farmacéutica y energías renovables, entre otras.

El aterrizaje de Air Force One es relevante pero no mejorará el nivel de vida de nadie. No podemos permitir que se nos vaya el avión del desarrollo que puede cambiar el destino de millones por prejuicios ideológicos y/o por no entender nuestro lugar el mundo.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

COLABORADOR

@aechegaray1

MAAZ