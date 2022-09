La “G” en la sostenibilidad

La sustentabilidad en una empresa se enfoca en la capacidad de aprovechar los recursos del presente sin comprometer la posibilidad de futuras generaciones en satisfacer sus necesidades, para ello debemos de observar y fomentar buenas prácticas en tres principales esferas, la Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. De ahí que actualmente se habla mucho sobre los preceptos ASG (o ESG por sus siglas en inglés).

El gobierno corporativo radica en el conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de una empresa y que se manifiesta en la manera en que los órganos de gobierno, como la asamblea de accionistas, el consejo de administración, entre otros comités, dirigen a la compañía para la consecución de su propósito y objetivos.

Estableciendo el principio de que la guía y dirección de la empresa se basan en su gobierno corporativo, no se puede pensar en lograr que una compañía sea sostenible sin que dicha dirección corporativa tenga un pilar claro en cuanto a las practicas sostenibles se refiere.

Por lo anterior, es de suma importancia que los órganos de gobierno, principalmente el consejo de administración, se construyan de manera efectiva para lograr dichos objetivos. Ello significa que no es suficiente crear órganos en la empresa, sino que los mismos deben ser estructurados de una manera efectiva para que puedan dar resultados favorables.

De acuerdo con estudios de la firma especializada Russell Reynolds Associates, 3 de cada 10 empresas medianas y grandes en México tienen un Consejo de Administración meramente informativo y no de toma de decisiones, lo cual deja en entredicho el foco de ciertas empresas en crear un pilar que pueda proporcionarles la dirección que necesitan.

Por otro lado, la mayoría de los consejos de administración en México continúan constituyéndose de personas relacionadas con el circulo personal, social o de negocios de la empresa y sus dueños, siendo esto un impedimento para que dicha sociedad consiga sus objetivos, incluyendo los relacionados con la sostenibilidad.

Un consejo de administración que no sea diverso en materia de género, experiencia y conocimientos, que no tenga consejeros especializados, independientes a los intereses de los grupos de control, con tiempo suficiente para realizar sus análisis, entre otras características, es un consejo de administración limitado, que no podrá representar los intereses de sus stakeholders, incluyendo accionistas, colaboradores externos, trabajadores y sociedad, de una manera fiduciaria.

Pensando en que el objetivo de una empresa sostenible es maximizar el valor para los stakeholders, sin comprometer el futuro para las próximas generaciones, no podemos obviar la importancia que tiene lo anterior.

El hecho de fortalecer el gobierno corporativo de una compañía garantiza a los stakeholders, incluyendo a los inversionistas y a otro tipo de acreedores, que la empresa tiene la estructura y disciplina necesaria para atender necesidades de transparencia, de establecer pesos y contrapesos y sobre todo de navegar con un rumbo claro respetando su propósito y objetivos.

POR ALVARO VÉRT

