En la Planeación ¿Los pobres primero?

La economía nacional lleva varios meses causando problemas en el bolsillo de la población, alcanzó el mayor incremento desde el año 2000; es decir, en más de veinte años no habíamos visto un nivel similar en el aumento de precios, principalmente en productos alimenticios y de canasta básica. Al cierre de julio nos encontrábamos en el 8.15% de inflación de acuerdo con datos del INEGI, sin embargo, se estima un incremento para este septiembre.

Hablar de inflación, más allá de los tecnicismos, implica nuevamente que los hogares con menores ingresos padezcan las consecuencias de este aumento progresivo de precios en productos y servicios básicos, necesarios para la subsistencia diaria.

Los hogares que perciben en promedio $3 mil al mes, son los más afectados por la inflación, ya que en general se reporta un incremento para adquirir la canasta básica de poco más del 10%; mientras que para los hogares en los que el ingreso es más alto, considerando ingresos mayores a $50 mil pesos mensuales, el promedio en el incremento es del 8.05%, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Lamentablemente es reflejo que el mayor de los impactos se reciente en quienes menos ingresos tienen; generando día con día mayores dificultades económicas, pues el dinero no es suficiente para cubrir las necesidades básicas; el problema se acentúa debido a que los productos mayormente afectados por la inflación pertenecen al rubro de consumo diario: alimentos, bebidas y tabaco.

De acuerdo con el CONEVAL, al cierre de julio de este año (2022) la línea de pobreza extrema corresponde a $1,566 mensuales por personas, este es el ingreso para ser considerado una persona en pobreza extrema, ya que si alguna persona supera este nivel de ingresos por mes, adquiere una posición distinta. Esta medición, solo considera productos de la canasta alimentaria, dejando fuera por ejemplo los gastos en cuidados personales, cuidados de salud, educación cultura y recreación.

Si ponemos en contexto estos conceptos de gasto y consideramos que la inflación afectará a aquellos hogares que pertenecen a los niveles más bajos que establece el INEGI, es decir lo hogares que perciben en promedio tres mil pesos al mes, al confrontarlos en los rangos de pobreza extrema, es lógico llegar a la conclusión que los millones de mexicanos que hoy se encuentran en pobreza extrema están cada vez más lejos de siquiera ser considerados pobres.

Las carencias sociales no solo están lejos de desaparecer, sino que, por el contrario no están siendo atendidas con la importancia que un problema así requiere, pues los retos que el contexto social demandan hoy en día atenciones no sólo asistencialistas, sino proactivas. Este fenómeno, sin duda, es provocado por diversos factores a nivel internacional, sin embargo, los países están tomando decisiones para estabilizar y proteger su economía a futuro, sin embargo las decisiones y acciones que se han puesto en marcha ¿de verdad tienen por objetivo primero a los pobres?

Porque parece que no hubiera pobreza extrema en el país, y con las acciones, el gobierno parece que los borra del mapa entre más se alejan por la inflación.

El problema se hace mayor al revisar las proyecciones de planeación por lo menos en la Ciudad de México, pues a pesar de reconocer una condición económica complicada y con problemas para la recuperación, no encontramos congruencia con las soluciones a mediano y largo plazo. Por el contrario, como diría un ex presidente de mesa directiva en el Congreso, parece que mágicamente nos trasladaran a otra dimensión, pues plantean más agua para todos, mejores condiciones medio ambientales, muchas casas y departamentos por toda la ciudad, más y mejores servicios urbanos.

La pregunta con que recursos económicos plantean que una persona en pobreza extrema o los miles de mexicanos que cada vez ven más lejos la línea para poder salir de la pobreza, puedan siquiera pensar en una casa y servicios urbanos, si no saben si su ingreso alcanzará el día de mañana para alimentarse.

Gaby Salido

Diputada local en la Ciudad de México / Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congresos de la CDMX

Twitter: @gabysalido https://gabysalido.mx/

MAAZ