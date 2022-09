Novedades en el Caso Cassez

Todos quisiéramos que en esta 4T nuestro sistema de justicia fuera expedito, completo, imparcial y gratuito. A raíz del documental Cassez-Vallarta de Netflix, basado en la premiada novela de Jorge Volpi; es tarea obligada verlo y reflexionar. de hecho en casa llevamos ya semanas discutiendo y apuntando una serie de dudas que se quedan al aire.

No solo Alejandro Gerber y los productores de este documental nos han mostrado con una cinematografía espectacular este suceso que debería causarnos indignación o vergüenza. Es digno mencionar que el caso Cassez-Vallarta es producto de muchas investigaciones periodísticas. Por ello he de reconocer a Emmanuelle Steels, Anne Marie Mergier, Alain Devalpo, Anne Vigna, Homero Campa, Jorge Carrasco, Hector de Mauleón entre muchos otros compañeros periodistas que merecen aquí mencion aparte.

La impresión que nos llevamos la mayoría de la sociedad mexicana desde el “montaje” hasta la liberación de Florence Cassez en 2013, fue de que habíamos liberado a una secuestradora. Han pasado ya 9 años de ello y creyendo que este documental me mostraría la verdad histórica, al contrario; me generó nuevas interrogantes que a continuación expongo.

Del primer episodio: Causa tristeza ver a la Viuda de Ignacio Abel Figueroa, a su hermano desconsolado, a una actriz que encarna a Valeria, víctima sobreviviente de secuestro y saber que esas vidas han sido perturbadas de manera injusta. Sin embargo el documental no explica muy bien por qué estos dos casos fueron imputados a Israel Vallarta.

Leyendo el artículo de Héctor de Mauleón: La verdad secuestrada que escribió para la revista NEXOS en Julio de 2011, él expone que la relación entre el secuestro de Ignacio y de Valeria se encuentran en común porque Valeria declaró que un mes antes de su secuestro “había ido a una fiesta y por fotografías mostradas reconoce a dos hermanos presentes en la fiesta: Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho”.

Esto no parece importante, pero Andrés Figueroa, hermano del plagiado Ignacio Abel Figueroa, también reconoció fotos de los hermanos Rueda Cacho. José Fernando Rueda Cacho había sido compañero de preparatoria de Andrés Figueroa y en una parranda posterior al asesinato de su hermano y en la melancolía del hecho, José Fernando comentó a Andrés que mientras anduviera con él, a él no le iba a pasar nada…

Dónde conectan a Vallarta? El documental sí explica que existen peritajes sobre las grabaciones de los secuestros. Y a partir de que Valeria reconoce a Vallarta como “su secuestrador” de manera fortuita durante unos rondines de agentes de la AFI por el área. Al seguir el trayecto del automóvil Volvo conducido por Vallarta a tres puntos, uno conecta con la casa de los Hermanos Rueda Cacho. Ahí lo involucran. La pregunta es: ¿por qué no hay ninguna investigación de los hermanos Rueda Cacho? El documental no los menciona. Por qué?

Del segundo episodio: El documental nos muestra nuevamente el montaje. No voy a mencionar otra vez a Loret. Ya por ello ha recibido críticas al por mayor. Y él se siente REALMENTE libre de culpa. Además lo interesante de este episodio no es la ya conocida mentira por parte de quienes servían a la nación en seguridad. Aquí lo interesante es que salen a escena, Sebastien Cassez, Margolis, Florence e Israel. Me llama mucho la atención cómo Sebastien se refiere a Israel como alguien “muy decente, bien vestido de estilo deportivo, lindo auto, linda esposa e hijos…”

Total, gran amistad: “le gustaba hacer bromas y fue un placer hacer negocios juntos”. Y por otro lado, a raíz del problema de negocios que sostenía con Margolis; Israel le externa a Sebastien que “La mejor manera de frenar la rabia es matando al perro”. Y que también “contaba con contactos y recursos si quisiera matar a alguien”. Oigan, en serio. Si Vallarta declaró éso a Sebastien, wow, Vallarta no es una perita en dulce.

De la revista Proceso, se sabe que el conflicto Sebastien – Margolis, era de aproximadamente 155 mil dólares cuyo monto podría ser comparable a algún vehículo blindado de los que Margolis vende. Yo creo que un empresario como Margolis puede gestionar algo más simple para “deshacerse” de un socio o viceversa. Esconder unos automóviles convierte a Sebastien en un ladrón y a Vallarta en su compinche.

Antes de un montaje de secuestro, sería lógico acusar de robo a Sebastien y a Vallarta y les aseguro que van a prisión en menos de lo que canta un gallo. El documental habla del conflicto Sebastien- Margolis, pero NO indica cómo Vallarta conoce a Margolis. Sin embargo la revista Proceso número 1846 publicó que “Sebastien en un restaurante de Polanco, hace la presentación de Israel a Margolis, para llevar a cabo algún negocio” (del que no se sabe nada específicamente).

Al poco tiempo Israel ya había recibido de Margolis un automóvil PASSAT y un teléfono Nextel “para estar en constante comunicación”. Por ello deduzco que el conflicto Sebastien – Margolis es mínimo al lado del conflicto Israel-Margolis. Margolis de viva voz declara: “Vallarta era un grupo muy, muy malo… de secuestradores”. Y al final del episodio agrega: “yo soy muy justiciero pero no vengativo” (sic). Y hay mucha diferencia.Perdón, tal vez quiso decir: “no soy justiciero, sino vengativo?”.

En el Episodio tres entran en acción las víctimas rescatadas en el Rancho Las Chinitas: Ezequiel, Cristina y dos testigos de las cercanías del rancho (de quienes no tomaron en cuenta sus testimonios). Es extraño ver que de las tres víctimas rescatadas, Cristina e hijo habían declarado “no haber sido agredidos en ningún momento”.

Sin embargo Ezequiel estaba vendado, le daban sobras de perro y sostiene que “se le había inyectado anestésico en el dedo para mutilarlo”.Pero, por qué si las víctimas estaban juntas, a uno lo maltratan y a otros no?. Israel había declarado que “Ezequiel había sido torturado al mismo tiempo, antes del montaje”. Y ya se sabe que la detención ocurrió un día antes del montaje. Eso hace que si siembran secuestradores, también se siembran víctimas.

Ya es bien sabido que Ezequiel es un testigo muy inconsistente: La marca en el dedo es evento natural no una inyección. y en otro episodio se evidencia que vive en USA y que estudia Criminología, pero los reporteros descubren que NO está inscrito en esa universidad. Cristina y su hijo son unos testigos a parte. Ya la mencionaré después. Lo más intrigante de este episodio es que se menciona el traslado de Florence desde Santa Martha a Tepepan gracias a la ayuda de una expolicía encarcelada ligada al Narco: Maria Antonieta Rodríguez Mata “La Tony”.

Lo curioso es que Volpi asegura que Israel la contacta “porque la vió en la tele”, para pedirle su ayuda y la pregunta es: ¿Cómo la contactó? ¿Cómo sabe de ella y cómo podría pedirle ayuda? Qué nexos tiene un hombre inocente encarcelado con una expolicía ligada al narco?

Pero fue un hecho. “La Tony” paga el traslado de ambas desde Santa Martha a Tepepan. Ahí nada más clarificante que donde Florence dice refiriéndose a “La Tony”: “La primera que te toque, tendrá que vérselas conmigo.” “La primera que te mire, tendrá que vérselas conmigo” “… entonces fue mi salvadora, mi ángel de la guardia, mi confidente…” cómo logra VALLARTA tanta devoción de esta mujer criminal hacia la francesa?! Y la nueva pregunta: Cómo vivía Florence en Tepepan?

El comentario de Humberto Padgett declarado en el noticiero de Radio Fórmula este 5 de septiembre de este año me impactó:“… del hecho del traslado, se está en reconocimiento que se hizo un soborno a favor de Cassez.” “Yo la visité en la cárcel y Florence vivía con dos “valets”. “Una rea que servía el café y otra que iba por lo que se necesitara…” “Cuando vi cómo se acercó el jefe de seguridad a mí, me di cuenta de que era una manipuladora y de que había un montón de hombres flotando a su alrededor con los ojos en blanco porque no podían lidiar con la capacidad de seducción de esta mujer”. “Después de que salí de Tepepan, salí seguro de que no había manera de darla por inocente así nada más” “Ella no vivía la cárcel de fierros oxidados”.

Del episodio cuatro, coincido con Volpi en pensar que el presidente Felipe Calderón y el presidente Zarkozy son igual de orgullosos pero en ese momento son entre ellos rivales. Para CalderRon, lo mejor es que siga echándose clavados con los corredores de la F1, porque acá dejó un desastre. Zarkozy no es santo de mi devoción, dado que también estuvo implicado en actos de corrupción que lo consignaron a 3 años de cárcel, por lo menos creo que él, sí se comprometió a pensar que una ciudadana podría ser inocente y haber sido encarcelada injustamente. Este episodio menciona a otras víctimas. A todos los implicados, encarcelados.

Aprovecho para mencionar ahora a Cristina Ríos Valladares, la víctima que fue plagiada junto a su hijo. Se puede constatar desde el montaje, que ella y su hijo se encontraban en perfecto estado el día del montaje y con toda probabilidad cuando fueron rescatados, digo eso asumiendo que son testigos sembrados en las Chinitas.

También declaró “no reconocer a sus secuestradores”. Después modificó desde USA de que sí reconocía a Florence y a Israel. Pero aquí hay algo que agregar. En el artículo de Héctor de Mauleón “La verdad secuestrada”, menciona que Christian había reconocido del orden de siete voces diferentes. La séptima voz era muy parecida a la de uno de sus primos. “Tenía expresiones como las de mi primo Édgar”, dijo, y relató una anécdota: “un día su madre pidió unas aspirinas, y uno de los secuestradores le dijo a otro: “tráele unas aspirinas para tu tía””.El primo al que el niño hacía referencia se llamaba Édgar Rueda Parra.

No solamente era primo de Christian: la periodista Anne Vigna comprobó que era primo también de los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho, aquellos que tras la detención de Vallarta “salieron de vacaciones” sin que la AFI los buscara. El documental de Netflix, no aporta mucho sobre las estrategias de Zarkozy, pero en la revista proceso # 1942 la mismísima Florence declara: “Todo partió de una entrevista de Nicolás Sarkozy con el Papa Benedicto XVI en 2010”.

Y le dijo: “Le quisiera pedir un favor, Santo Padre. Tengo una protegida en México que acaba de ser condenada a 60 años de cárcel”. De ahí nace una investigación por parte del Vaticano y la a Iglesia católica. Pedro Arellano secretario adjunto de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por seis meses dirigió a 27 investigadores para determinar la inocencia o culpabilidad de Florence en tres vertientes: en lo jurídico, desde la personalidad de Florence y sobre los hechos. El resultado de este informe presume la inocencia de Florence.

Este informe fue entregado al Vaticano. Entregado al presidente Calderón. Que no quiso recibirlo, aunque sí se le entregó a Margarita Zavala, y a la SCJN. En otro documental: Florence Cassez – el último recurso (Documental de TV France 5 realizado por Patrice du Tertre y Othello Kahn el 17 de febrero de 2012) realizan una entrevista a Pedro Arellano. Al parecer lo más significativo de ese informe es un eslabón que ahora conecta a Margolis con una víctima: Cristina Ríos Valladares, Ama de llaves de Eduardo Margolis. Sí, era su AMA DE LLAVES.

Del episodio 5 y último, ya Florence es liberada. Lo más significativo fue haber oído una conversación grabación con Margolis qué fue grabada. Ambos declararon que se habían visto solo dos veces. Pero conversan como si se conocieran mucho más. Florence dice arrepentirse de haber incluso reído durante esa conversación. Estaba contenta, libre, extasiada y éso fue una pipa de la paz entre Margolis y Florence; sin embargo como Margolis se expresa de García Luna y de Cárdenas Palomino, todo indica que ambos estaban a su servicio. No los baja de peleles, de ineptos.

Él captura y ellos van por los reflectores. Esa conversación no está completa. También en la revista proceso #1942 puede encontrarse otro fragmento, donde Florance le pregunta a Margolis si “Cristina es su ama de llaves”.Claro Margolis contesta “que éso es falso”. Ya con García Luna y con Cárdenas Palomino en prisión, pareciera que todos podían reivindicarse en este documental.

Sin embargo hay que considerar que todavía falta Israel a quien con “el principio de inocencia” no se le ha podido encontrar culpable. Aunque salga libre Israel, no será un canto a la justicia, sino una verdadera vergüenza la actuación de todos los servidores públicos involucrados, que han incumplido a su sociedad contribuyendo al justamente llamado “efecto corruptor”.

Y conste que no le di bolilla a la segunda declaración de Israel, dada a conocer por Héctor de Mauleón en donde el meollo del asunto, no son realmente los cinco autos sino una aparente relación erótico afectiva entre Margolis y Vallarta.

