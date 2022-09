Las crisis de Truss

Una bola de nieve recibió la conservadora Liz Truss, que inició esta semana su gestión al frente del gobierno británico. Si su antecesor Boris Johnson logró concretar el Brexit, ella deberá encarar la crisis económica derivada de la salida del bloque Europeo, la pandemia y la guerra en Ucrania.

Y es que se espera un duro invierno en que los británicos difícilmente podrán usar la calefacción, debido al alto costo de los energéticos por el conflicto bélico.

Ante ese escenario, como una de sus primeras medidas de gobierno, la nueva primer ministra anunció el congelamiento de las facturas de gas y electricidad por dos años. Una decisión bien recibida por los británicos y el Partido Conservador.

Gran Bretaña sufre una ola de paros y huelgas en el transporte público y otros sectores para exigir aumento de salarios acorde a la inflación; el costo de la vida es cada vez más alto; para este año se espera una inflación general de 13 por ciento que podría llegar a 20 por ciento en 2023. Se teme una recesión en el cuarto trimestre del año.

Truss es fiel a su antecesor Johnson, quien se vio obligado a dimitir ante la ola de escándalos que le quitaron el apoyo de los miembros de su propio partido; él le ha mostrado su respaldo. Al abandonar el gobierno, Johnson llamó a dejar de lado lo que calificó como “maniobras políticas” (sigue sin admitir culpas) y cerrar filas con Truss.

Ella desea ser una Margret Tacher que impulse el crecimiento económico, tiene el plan de entregar nuevas concesiones para que haya más oferta en la venta de gas.

El calentamiento global parece no ser prioritario y no es casualidad, la premier trabajó en la petrolera Shell y se ha mostrado a favor de los combustibles fósiles y la energía nuclear.

No se espera un giro en lo internacional, Truss seguirá con el apoyo a Ucrania y cerca de Estados Unidos.

Faltan dos años para que haya elecciones generales en Reino Unido y se cree que la administración de Truss no durará tanto. En menos de una semana ya fue acusada de formar un gobierno de “amiguitos” y su proyecto de recorte de impuestos no convence, pues no está dirigido a los más desfavorecidos y se ve insuficiente.

Además, está pendiente el cómo resolverá la polémica por el protocolo de Irlanda del Norte, que se acordó en 2020 con la Unión Europea y que Johnson buscó cambiar de manera unilateral.

Por lo pronto, Truss ya pasó a la historia, pues con ella fue el último acto y fotografía de la Reina Isabel II antes de su fallecimiento; también el primer encuentro de Carlos III como rey.

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

ALEJANDRA.MARTINEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALEJANDRAMTZ_87

MAAZ