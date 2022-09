La red es gubernamental y financiada con nuestros impuestos

Elizabeth García Vilchis lo volvió hacer. Con la intención de desviar la atención, y con ello “ayudar” a López Obrador, ha pasado a personificar lo que tanto critica: mentir de forma descarada y convertirse, así, en la “quién es quién de las mentiras”.

Quizá la vocería de la Presidencia, en un arranque de honestidad, debería cambiar el título de la sección mañanera que conduce la funcionaria y llamarle “vamos a contar mentiras”. Sí, igual que aquella canción infantil….

Esta semana, García Vilchis mostró lo fácil que le resulta mentir, el descaro e impunidad con que lo hace, sin sopesar las consecuencias que pueden tener sus dichos. Y es que si es criticable que un periodista falsee información, ¿qué podemos decir de una servidora pública que tiene a su disposición ni más ni menos que los micrófonos del gobierno federal para hacerlo? Sin prueba alguna, Liz Vilchis espetó: “existe una red en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, financiada por una organización extranjera”.

La Oficina de la Presidencia creó una novela de cuarta, donde periodistas, opinólogos y, lo peor, una asociación de padres con hijos enfermos de cáncer, hacen supuestamente de todo para que el presidente de nuestra nación quede mal. Como si se necesitara…

Según la presentadora, “todo apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a López Obrador a través de Atlas Network”. Involucró a esa y otras muchas personalidades del análisis político mexicano. Todo, por supuesto, sin pruebas; en este país, para este gobierno, basta su palabra y el atril de Palacio.

Un viejo refrán reza: ‘para decir mentiras y comer pescado, se requiere tener mucho cuidado’. Cierto es. Decir que la mencionada red es una organización política estadounidense que financia a quienes señalan los errores, pifias y corruptelas de la 4T, es ponerse en la mira de ser demandada en los Estados Unidos por mentir. Inventar que Agustín Antonetti es fundador de Atlas Network, cuando él nació en 2001, veinte años después de constituida la organización, la pone en ridículo.

Pero afirmar que la OSC Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que ha denunciado la escasez de medicamentos, pertenece a dicha red y tiene por intención golpear al gobierno actual es ofensivo al pueblo de México (al menos para aquellos de nosotros que nos queda un gramo de decencia y sentido común). Ante tan peregrina falsedad, Nariz Roja contestó: “le solicitamos derecho de réplica y sus disculpas públicas porque aquí lo único que golpeamos es el cáncer”.

Se requiere tener muy corta memoria y una desfachatez inconmensurable para atacar a un grupo de padres de familia cuyo único dolor y preocupación es conseguir medicinas para sus hijos. Máxime cuando no se trata de cualquier enfermedad y de lo que se habla es de casos de vida o muerte (más bien lo segundo por como ha respondido el régimen obradorista). Duele que en lugar de buscar soluciones a dicha urgente necesidad y el procurar prestarles una voz para ser escuchados por el presidente, se les denigre y victimice aún más inventando infundios sobre ellos.

No es la primera vez que la funcionaria es exhibida por decir mentiras. Ya lo hizo señalando al expresidente Felipe Calderón sobre un video que compartió en sus redes. Al final, Presidencia tuvo que pedir disculpas; eso sí, diciendo que lo mostrado por el ex mandatario databa de otras épocas (como restándole importancia). Pero ella no ha cambiado procederes; se dedica a mentir.

Pinocho, después de mucho contar mentiras, pudo redimirse. Era un cuento. Vilchis no; ni hace el esfuerzo. Aunque no le crezca la nariz, quien utilice su posición gubernamental para mentir, difamar y levantar falsos a personas u organizaciones, debe ser sancionada.

La supuesta red internacional contra AMLO solo habita en la cabeza de Vilchis; el gobierno cuatroteísta, en cambio, sí es real. Una red contra los mexicanos que no se encuentra en el extranjero, sino que trabaja en la Secretaría de Salud. El desabasto de medicinas y su nulo apoyo a los enfermos de cáncer, da como resultado un incremento en muertes. Eso sí debería preocuparle a la señora García, no las mentiras que se inventa.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ