El secreto de la coleccionista

Belle da Costa Green, con tan sólo 20 años, era la bibliotecaria más joven de la Universidad de Princeton. El destino la llevó a conocer al millonario J. P. Morgan, quien la invitó a curar su colección personal de manuscritos raros, libros y obras de arte.

Con la encomienda, Belle se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Nueva York a inicios del siglo XX. En 1924 era conocida por su habilidad para negociar, trabajar bibliografía académica, las relaciones públicas, y su ambición por crear una colección de clase mundial. Bajo la dirección de Green, la Biblioteca Pierpont Morgan llegó a ser un prestigioso centro de investigación, con servicios fotográficos y de información y un programa de conferencias y publicaciones. Belle se gastó millones de dólares en la compraventa de obras y arte, y en viajes donde compaginaba una vida bohemia con la alta sociedad y lucía modelos de alta costura y joyas. Aseguraba que ser “bibliotecaria no significa que me tenga que vestir como tal”. Pero Belle ocultaba un secreto: no era descendiente de portugueses ni de ningún “da Costa Green”.

Nació como Belle Marion Greener en Virginia, donde creció hasta el divorcio de sus padres. Su papá era Theodore Greener, el primer afroamericano graduado de Harvard, en 1870. Fue diplomático, profesor, bibliotecario y decano de la facultad de Derecho en Howard. Su madre cambió su nombre por “da Costa”, se describieron como estadounidenses de ascendencia portuguesa y se hicieron pasar por blancas. Aunque Belle provenía de una familia de elite, reconocer su origen la habría encasillado. Antes de su muerte, en 1950, quemó sus documentos personales, pero los registros de la Biblioteca Morgan muestran su dedicación en el puesto que ocupó durante 43 años. La coleccionista, de Marie Benedict y Victoria Christopher Murray (Planeta, 2022), retrata parte de la vida de esa poderosa mujer.

