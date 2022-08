¿Investigaciones sobre Murillo llegarán al general Cienfuegos?

*La detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República y responsable de la investigación sobre la muerte y desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, abre una serie de interrogantes. Primero, habrá que ver qué tanto la administración del presidente López Obrador tiene previsto mantener tras las rejas al ex procurador federal y si éste y su equipo legal recurrirán a solicitar llevar su proceso en libertad alegando su edad (74) o sus padecimientos de salud. También habrá que ver hasta qué grado llegará la decisión de detener y mantener en prisión a decenas de mandos militares, policíacos y administrativos de varios municipios de Guerrero. ¿Llegarán al ex secretario de la defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien la 4t ya rescató de las manos de la justicia estadounidense?. Los hechos recientes ensombrecen las posibilidades de que al menos en esta administración pudieran quedar en libertad el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, quien alega tener serios problemas de salud, y su esposa María de los Ángeles Pineda, presuntamente relacionados con Guerreros Unidos. Y finalmente, se amplía la baraja de posibilidades para quienes desde hace 8 años han lucrado con el dolor de las familias de los normalistas, usándolos como mercancía política.

*Dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde y el dicho bien aplica al pleito casero que traen en Baja California y que apenas está empezando. El ex gobernador Jaime Bonilla acusa a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila de tener nexos con el crimen organizado, en especial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le mandó colocar en la calle una enorme manta reclamándole haber violado “el acuerdo” entre ellos. Ahí mismo en Baja, el fiscal estatal Ricardo Carpio se lanzó contra la impresentable alcaldesa de Tijuana al descartar que los hechos violentos del pasado día 12 tuvieran relación con el cobro de piso como dijo Montserrat Caballero. En medio de esta cámara húngara, en ring side, gobernadores y el congreso de la entidad le echan porras a la gober Ávila Olmeda. Lo peor del caso para los bajacalifornianos es que todos los involucrados ¡son de Morena!, que si no…

*Hoy lunes se cumplen 19 días del derrumbe en el pocito de carbón mineral El Pinabete de Sabinas, Coahuila, en que desde el día 3 del mes siguen atrapados 10 mineros sin que se sepa a ciencia cierta si están vivos o muertos. En una cadena de irregularidades e infracciones a la ley, ésta es la fecha en que la autoridad federal ha sido omisa en supervisar esa y docenas de minas y pocitos en la región, tampoco ha dado a conocer los nombres de las personas físicas o morales dueñas de la concesión para explotar el yacimiento, aunque eso sí, mantenía un subcontrato de suministro del mineral con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual está prohibido según reconoció el propio presidente López Obrador. Como lo que mal empieza mal acaba, fue hasta después de dos semanas cuando Protección Civil y demás encargados de los trabajos de rescate tuvieron que reconocer que era necesario consultar a expertos extranjeros aunque lamentablemente esa decisión ha llegado tarde. Hoy, lo que le queda a los familiares de los 10 mineros es exigir que no los dejen como a los de la tragedia de Pasta de Conchos, donde desde hace 16 años siguen sepultados los cuerpos de 65 hombres que trabajaban en condiciones deplorables.

*Ante la evidente preferencia que ha mostrado el presidente López Obrador a favor del Ejército Mexicano, los ingenieros del país hacen un llamado al gobierno federal para que sean tomados en cuenta en las grandes obras del sexenio como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA). El ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la Unión Mexicana de Ingenieros (UMAI), señaló que ese gremio quiere participar en las construcciones de la actual administración federal “para mejorar y demostrar que se pueden reducir presupuestos, bajar el programa de obras y corregir puntos no considerados, como los estudios previos de planeación o los estudios de impacto ambiental”. La UMAI acaba de cumplir 70 años de vida, representa a toda la ingeniería organizada del país y ha sido artífice y coadyuvante de carreteras, aeropuertos, grandes presas y puentes de calidad mundial, por lo que no es ocioso escuchar su voz, sin detrimento de la actividad de los ingenieros militares.

*El nuevo PES en Baja California formalizó la creación de la Defensoría de Atención a Víctimas de Violencia Política contra mujeres por razón de género, primera en su tipo al interior de un instituto político, sin menoscabo de que sean militantes de esa organización, lo que abre las puertas a todas las mujeres de la entidad. Bien.

*Esta semana inicia la vacunación anticovid para niños de 8 años en 27 municipios faltantes del Estado de México como Ecatepec, Almoloya, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Villa Guerrero, Amecameca y Chalco, entre otros. El fármaco es Pfizer pediátrico, no lo olviden.

