Hoy habrá nueva secretaria de Educación. Rosaura Ruiz tiene veladoras prendidas

*Dos balones a modo, sólo para darles el clásico pasesito a la red, son los que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha puesto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Uno, la conclusión del tren Toluca-México que desde julio de 2014 no ha podido ser terminado a pesar de contar con los trenes y gran parte de su infraestructura y dos, la rehabilitación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se está hundiendo. La obra del Benito Juárez no estará a cargo de la Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ni de la Secretaría de la Defensa ni la Marina, sino del gobierno de la capital, por lo que hacerlo bien permitirá a Sheinbaum inaugurar y colgarse dos importantísimas medallas en plena campaña por la candidatura morenista a la presidencia. A ver si ella y su equipo aprovechan y anotan par de goles corcholateros.

*Ahora que la cosa esta literalmente que arde en varios estados del país, la alcaldesa morenista de Tijuana salió a los medios a exigir al crimen organizado que le cobre las facturas a “quienes no le han pagado, y no a los ciudadanos que nada tienen que ver”. O sea, la autoridad de uno de los municipios más importantes de México no sólo reconoce la operación de la delincuencia organizada en su territorio, sino que oficialmente los invita a seguir extorsionando. ¿Y el estado de derecho? Por eso votaron en Tijuana.

*Ahora que la secretaria federal del trabajo Luisa Maria Alcalde ha brillado por su ausencia en la zona de la nueva tragedia minera de Sabinas, Coahuila, es pertinente recordar porqué el desdén oficial hacia esa actividad sigue cobrando víctimas. En primer lugar hay que distinguir entre minería metálica y minería de carbón. Lamentablemente la minería de carbón es una actividad del mayor riesgo que la metálica porque el carbón viene asociado genéticamente con gas grisú, por lo que ese trabajo requiere de medidas de seguridad adicionales. En México, el sector minero y la Secretaría del Trabajo desarrollaron la Norma Oficial Méxicana NOM 032, que las minas carboníferas formales en Coahuila cumplen cabalmente. Sin embargo, el desprecio de la Federación hacia la minería de carbón en aquel estado ha permitido que un gran número de minas trabajen de manera informal, en la,precariedad, con el mínimo de equipo, sin supervisión y sin cumplir con la NOM 032. A esas minas, que no deberían clasificarse como tales, se les conoce como pocitos. Pasta de Conchos (que fue una mina formal) y Pinabete no son los únicos sitios donde se han registrado ese tipo de tragedias porque la necesidad económica de miles de hombres en ese estado los obliga a buscar y aceptar ese tipo de empleos informales de cuasi esclavitud moderna. Adicionalmente, la indiferencia del gobierno federal, el comercio en ocasiones irregular del mineral de carbón por parte de autoridades y de la propia CFE, multiplica los riesgos y los resultados están a la vista.

*Hoy conoceremos quien será la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de la maestra Delfina Gómez Álvarez que por segunda vez consecutiva se va a buscar el gobierno del Estado de México abanderada por Morena. Dos cosas son seguras: que el nombramiento recaerá en una mujer porque así lo adelantó el presidente y que sea quien sea la nueva titular de educación, será mejor opción que doña Delfina que deja un criminal subejercicio en la dependencia, nadando de muertito, y que hizo uno de los peores papeles al frente de tan importante cargo. Dicen que Rosaura Ruiz Gutiérrez tiene prendidas varias veladoras…

*La buena noticia es que a partir de este lunes 15 y hasta el próximo viernes 19, en la Ciudad de México los menores de 7 años cumplidos podrán recibir su primera dosis de la vacuna anticovid con el fármaco pediátrico de Pfizer, en más de 50 centros de aplicación, incluidos centros de salud locales y federales.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

CAR