¿Escuelas de horario extendido para este ciclo escolar?

Sobra decir que lo que va del año resultó una vorágine para las escuelas con horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación en nuestro país. En suma, fueron prácticamente 6 meses en los que para las niñas, niños y adolescentes (NNA) simplemente no existió la posibilidad de acceder a una escuela con estos esquemas. Esto desafortunadamente se tradujo, muy probablemente, en la profundización del rezago y las pérdidas de aprendizaje, así como en estómagos vacíos y un aumento en el hambre y desnutrición. En un contexto donde “peor es nada”, para el ciclo escolar 2022-2023, el programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) pretende absorber lo que fueron las “Escuelas de Tiempo Completo”, aunque con severos obstáculos en su estructura y ejecución.

Más aún, durante el último mes han circulado notas en distintos medios asegurando que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene un listado de las escuelas que tendrán horario extendido como parte de LEEN. Ese listado se encuentra en la página de la SEP (https://bit.ly/3PUOtzC), en la que un mapa interactivo permite consultar cómo se distribuyen, supuestamente, las escuelas en cada estado. Sin embargo, existen varias inconsistencias que invitan a dudarlo.

Desde que inició la operación de LEEN, la SEP ha admitido que, una vez que entrega los recursos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), no sabe lo que estos hacen con ellos. En la auditoría realizada al programa en 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también dijo que no sabe en qué se utilizaron ni en dónde quedaron la mitad de los recursos. La SEP también admitió que este año no empezó a repartir recursos del programa hasta el mes de mayo. ¿Cómo sería posible que en cuestión de poco más de 2 meses, y sabiendo que no da seguimiento a los recursos, ya sabe cuáles escuelas escogieron utilizar sus recursos para el horario extendido?

Recordemos que LEEN entrega recursos directamente para que las comunidades escolares decidan qué hacer con ellos. A partir de abril de este año, la SEP autorizó el uso de esos recursos para pagarle a docentes y directivos las horas extra de clase. Cuesta trabajo creer que, de acuerdo al listado, tantas escuelas hayan decidido utilizar recursos para el horario extendido porque en la práctica sabemos que no alcanza. Suponiendo que sí, ¿ya se pusieron de acuerdo con docentes y directivos respecto de los pagos? ¿aceptaron el pago de 60 pesos por hora?

Lo más probable es que el listado sea uno de los muchos padrones de participantes de LEEN (el capítulo de Mexicanos Primero en Sinaloa encontró que las escuelas de ese estado listadas corresponden a un padrón de 2019) y la página en realidad no dice que se trate de las escuelas que tendrán horario extendido. Sin embargo, no es justo que la SEP "filtre" esa información como tal a medios y se cree desinformación. Ahora bien, lo que también sabemos es que no siempre son los CEAP quienes deciden qué hacer con los recursos. Desde las comunidades escolares se han denunciado imposiciones de ciertas obras de infraestructura, a quién contratar, etc. ¿Será que en algunas escuelas se está obligando a utilizar los recursos para horario extendido y simular que existen todavía escuelas como las que fueron de tiempo completo? Desafortunadamente, ese escenario también es una posibilidad.

Fernando Alcázar Ibarra

Director de Judicialización en Mexicanos Primero

@FerAlc23

MAAZ