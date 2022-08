Prejuicios, ira, ineptitud

¿Qué pasa con la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla?

Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, ex director del Conacyt, ex rector de la Universidad de Guanajuato, ex senador y actual diputado por el PAN, pasa de un calificativo –cada vez más encendido- a otro a medida que escucha las explicaciones de la funcionaria.

Y es que, a medida que la científica muestra sus láminas y habla de haber encontrado “un Conacyt paralelo” al arriba a esa institución; de “opacidad” en la administración de los dineros públicos; de “dispendio” en fideicomisos; de “rasgos del neoliberalismo en la política de Ciencia y Tecnología”, de “becas usadas como señuelos”, el guanajuatense bulle, se irrita.

Describe a Álvarez Buylla como “un engrudo de ignorancia”. La mira “desconectada de la realidad” –no tiene contacto con la comunidad científica, con los becarios, con empresarios; no se reúne con los rectores-, “imagina una realidad alterna”. Tiene “una visión sectaria de la ciencia”.

Tales fueron sus primeras expresiones. Así la vio en su primera reunión de trabajo con los legisladores (vía zoom, la semana pasada) y tal cual ocurrió ayer, en versión resumida, en la mañanera con López Obrador.

Su presentación, está llena de “mentiras, acusaciones, vaguedades…”. Indicó Romero Hicks.

La bióloga no repitió ante el presidente su descripción de la “ciencia neoliberal” --“la ciencia neoliberal es la cooptada y convertida en tecnociencia, que prioriza el interés mercantil de una gran trasnacional por encima de los principios epistemológicos del conocimiento”-, pero sí se dio vuelo hablando de ese Conacyt “paralelo”, “en las sombras” que halló a su llegada a la institución.

Un Conacyt, dijo, dedicado a “hacer legal lo inmoral”, a la “privatización de doctorados”; plagado de “ineficiencias administrativas, con grandes dispendios y pasivos”. Y en el que, sus 13 directores que la antecedieron –según su opinión-, padecieron de “ceguera”.

Pero ni en la seudo comparecencia con diputados y senadores, ni en la mañanera, Álvarez Buylla mostró pruebas de sus dichos. Los legisladores le pidieron, desde antes de su reunión de trabajo, que les compartiera las denuncias de corrupción que había encontrado, tanto en lo administrativo como en los Fideicomisos que desapareció. ¡Ni una sola denuncia presentó!

¿Qué cómo vi a la directora del Conacyt?, repregunta Romero Hicks.

“Plagada de prejuicios, llena de ira y de ineptitud”, se responde a sí mismo.

Como no entiende el mundo de la innovación, no sabe que hay estímulos directos e indirectos. Cree que si un empresario recibe dinero es espurio… Lo suyo, resume el político y académico, es “ignorancia”, “Despotismo No Ilustrado”.

Obsequio de Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado: "Me han preguntado constantemente cuál es mi futuro político para 2024 (…) Quisiera yo volver al Senado de la República, consolidar al Senado como un contrapeso importante".

