Otra versión de la detención de Caro Quintero

Veo muy difícil que sea cierto lo que dice la DEA sobre la detención de Rafael Caro Quintero. ¡Claro!, ellos podrán decir su verdad, como el gobierno mexicano podrá decir su verdad. Pero también yo te digo la verdad periodística que he podido encontrar…”

Es J. Jesús Lemus, periodista y escritor —autor de Los Malditos 1 y 2; y a quien tocó convivir durante dos años y siete meses con el “narco de narcos” en las mazmorras de Puente Grande, Jalisco—, quien advierte lo anterior. Su versión, la historia que Lemus ha recogido “de fuentes que nunca me han mentido”, sobre la forma como apresaron a Caro Quintero la semana pasada, nos la cuenta así (va prácticamente tal cual, apenas resumida en ocasiones):

La detención fue meramente incidental, fue un accidente; fue una distracción de Rafael Caro Quintero, de acuerdo con fuentes de algunas personas dentro de su grupo que conocieron de su detención. Se descuidó. Bajó de su guarida en la que estaba desde hacía muchos años, por algunas viandas. Iba a bordo de una camioneta, lo detiene una patrulla de la Marina ¡con cinco elementos nada más, y los cinco elementos ni siquiera sabían a quién estaban deteniendo! El error fue que el compañero de Rafael Caro ofreció dinero a cambio de dejarlos en libertad, es cuando prende las alertas de estos cinco marinos.

Toman una fotografía de los detenidos, la mandan al centro de Los Mochis y ahí se dan cuenta: ¡Detenganlo! ¡Es Rafael Caro Quintero! Así es como se dio la detención. No es cierto que haya habido una perrita llamada Max, eso es parte de la tendencia tonta del gobierno federal de pensar que los mexicanos somos tontos, que nos podemos tragar cualquier mentira y que para cumplir con nuestro pensamiento mágico nos dicen cualquier mentira.

Ni siquiera participaron elementos de la Fiscalía General de la República, ni elementos de la DEA. Fue una patrulla de cinco elementos de la Marina que estaba circulando. Después ya se hace toda la parafernalia. En la sierra, acuérdate, hay desplegados mil elementos de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional, desplegados buscando a El Chueco, el que asesinó a los jesuitas. La sierra norte de Chihuahua está llena de elementos de la Marina haciendo recorridos buscando a El Chueco y una de esas patrullas es justamente la que detuvo a Rafael Caro Quintero.

Porque además, déjame decirte, de acuerdo con la versión del interior del Cártel de Sinaloa, resulta que la detención de Rafael Caro Quintero fue en Guachochi (Chihuahua) y no en Choix (Sinaloa). Una distancia de 300 kilómetros de ahí. ¿El helicóptero que se desplomó en Los Mochis y provocó la muerte de 14 marinos? Tampoco tiene nada que ver. No hay ningún rastro —habrá que esperar a los peritos, por supuesto—, pero no registra ninguna señal de que hubiera sido derribado por algún misil, alguna bazuca. Aparentemente es una falla mecánica que hace que el helicóptero se desplome…

Además, no era parte de un operativo tendiente a buscar a Rafael Caro Quintero, como ha dicho el gobierno federal; era parte del operativo para la detención de El Chueco.

(El de Badiraguato, a sus 70 años) ya no tiene nada que perder. Me refiero al aspecto de cuidar lealtades con algunos otros miembros del cártel. Es el gran narcotraficante, una leyenda, pero está sólo, comenta Lemus. Y concluye: Si hoy Rafael Caro Quintero fuera extraditado —aunque yo lo veo muy difícil— sin duda alguna hablaría de que él no asesinó a Kiki Camarena; que el asesino verdadero fue un agente de la CIA llamado Félix Rodríguez, protegido en su momento por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Ese es el riesgo de que sea llevado a Estados Unidos.

