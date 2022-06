Un día en la vida del presidente

–¿Qué tenemos pendiente hoy, Ramírez? No me dé la versión extendida. Acuérdese de que hay fildeo y macaneo a las cuatro, con los de la Guardia Nacional. A propósito, recuérdeme que la siguiente vez que vaya a Sinaloa me lleven a conocer a los Tomateros. Equipazo. Estoy pensando en donarles un estadio, aunque yo soy de las Guacamayas.

–Claro, señor presidente. Bueno, lo primero del día es lo de Oaxaca. Una tragedia. Como ya no hay Fonden… Digo, afortunadamente...

–Que la gente traiga comida y agua al Zócalo, para ayudar a sus hermanos en desgracia. O medicinas. Y que Beatriz lleve algo al centro de donación, con Claudia, y ayuden a empacar las latas de sardinas Dolores o algo así. Recuerde que gobernamos con simbolismos. Nada más que no se vaya a llevar las gorditas que me trajo de Zacatecas el general Godínez. Solo quedan cinco y me las pienso cenar. Que los de La Jornada tomen fotos. Y encárguele al Fisgón una caricatura en la que le eche la culpa al neoliberalismo. ¿Qué más tenemos?

–Parece que Salmerón se agarró a golpes con un taquero. Fue en Manzanillo, señor. Estamos confirmando si estaba tomado, crudo o las dos cosas, y si el taquero en realidad es un provocador del gobierno panameño o un infiltrado del movimiento feminista. Sospechamos que...

–Vaya al punto, Ramírez: ¿de qué eran los tacos? Uf, ya se me antojaron unos de longaniza. Que me traigan cinco, también para la cena. Bueno, diez. Y pregúntele a Beatriz si quiere. ¿Qué más?

–Noroña está furioso porque Lilly Téllez le dijo “Diputado Changoleón”.

–¿Qué es changoleón?

–Un indigente famoso, señor. Mire las fotos.

–La oposición es monstruosa. Mire a este pobre hombre. ¿Cómo pueden burlase de una persona en condición de calle?

–El de esa foto es Noroña, señor.

–Ah, pues sí. Es que los dientes… Bueno, sígale.

–¿Qué le decimos a Noroña si quiere verlo, presidente? Le digo que la ha pasado mal últimamente. Lo trae de puerquito la oposición. También está eso de que a la viruela del mono la llaman “noroñavirus”.

–Ramírez, por favor. Esa enfermedad es de transmisión sexual. No me ponga esas imágenes en la cabeza. No, no quiero verlo en este momento. Si me busca, invéntense lo que sea.

–¿No quiere ver a Solalinde, señor? Anda muy activo en redes últimamente.

–¡No! ¡Para qué! No me haga perder el tiempo.

–Recuerde que le queremos plantear que tuitee algo sobre su beatificación, señor. Lo de que la presidencia por fin está encendida con la luz de la divinidad y todo eso.

–Ah, cierto. Sí, invítelo para la semana que viene. Pero que no sea en horas de macaneo. A propósito, llame a Gatell. Quiero que me explique claramente lo de los médicos cubanos.

–¿A qué se refiere, señor?

–A que son quinientos y ni uno juega beisbol. ¡Son cubanos! ¡No puede ser! Si no logran formar aunque sea un equipo de nueve con dos abridores, ¡al carajo!

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

CAR