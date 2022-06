¿Y después del Pride, qué sigue?

Desde hace mucho me he preguntado que sigue después del Pride. Es muy cómodo otorgar un día para que la comunidad LGBTTTIQ+ pueda ser libre sin cuestionamientos, ni señalamientos ni muchos menos ser juzgada; pero ¿y después del 25 de junio qué sigue?

¿Basta con pintar de arcoíris Reforma un día?, ¿Es suficiente con llenar las redes sociales de fotografías?, ¿Es necesario que pidan ser respetados y reconocidos?

En 1979, cuando se llevó a cabo la primera marcha, se buscaba el cese de la persecución policial contra este sector; ahora, se busca un reconocimiento y respeto a la vida misma.

Como concejal de Miguel Hidalgo tengo clara la ruta, pero también sé que mientras no entendamos de respetos y libertades no podremos avanzar hacia un estado de derecho.

Se va avanzando cada vez más, la diversidad en los espacios políticos, por ejemplo, es un claro ejemplo del progreso; no obstante, no son suficientes. Tenemos concejales en las alcaldías, diputados locales y federales, así como senadores que decidieron abrir su sexualidad y que han dejado en claro que su orientación no es impedimento para su labor. Ahora, incluso, contamos con las dos primeras diputadas trans. Y ello abre oportunidades, pocas, pero ahí están.

Como voz de la gente debemos trabajar por y para ellos, acompañarlos con soluciones contundentes para que tengan un óptimo desarrollo humano y social.

No basta con poner banderas, pintar camellones, vestir de colores, encabezar contingentes si en la práctica no se hace nada por apoyar a los sectores vulnerables de la población.

El closet es para la ropa no para la gente, sin embargo, no estamos acostumbrados a respetar las libertades y cualquier lugar es bueno para encasillar a la gente que opta por vivir a plenitud sin ataduras ni tabúes.

Por ello desde la concejalía emanada del PRD decidí que uno de los ejes principales de trabajo para estos 3 años sería el apoyo incondicional para los olvidados, y es que hay que decirlo así, para muchos gobiernos es fácil trabajar para unos cuantos y dejar de lado los verdaderos problemas.

Tengo claro que el PRD, con sus principios de izquierda, siempre ha visto por quienes pertenecen a la comunidad; de ahí que se aprobara el matrimonio entre parejas de ambos sexos. Ya entendíamos desde esa época que amor es amor, y ya.

Pero también recuerdo cuantas veces los diputados del Sol Azteca fueron llamados jotos y algunas tantas lenchas por ver en beneficio de los mal nombrados “raritos”.

La violencia machista, si bien se ha centrado en las mujeres, también ataca a la comunidad LGBT+; los micromachismos patriarcales les han enseñado que las relaciones deben ser heterosexuales y que aquello que no esté dentro de sus parámetros no es normal y por ende es mal visto por la sociedad.

Los aliados si existimos y trabajamos a diario por hacer las brechas sociales cada vez más pequeñas por eso me sumo a la exigencia de respeto e igualdad para que las personas diversamente sexuales tengan la visibilidad que se merecen.

POR OSCAR LUIS MUNGUÍA FRANCO

CONCEJAL MIGUEL HIDALGO

@OSCARMUNGUIAFR

