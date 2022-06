La entrevista con Del Río Virgen

Durante la entrevista que le realicé ayer a José Manuel del Río Virgen en el Informativo Fin de Semana del Heraldo Radio y Heraldo Televisión, el secretario técnico del Senado, quien fue liberado del penal de Pacho Viejo apenas unas horas antes de la charla, dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura de Veracruz.



-No he calculado qué voy a hacer, la verdad. En este momento no he calculado. Por supuesto que si me metieron a la cárcel es porque soy un político que le gusta la política, que ha ganado, que ha perdido y que tiene un puesto, aunque es técnico el puesto de secretario técnico en la Junta de Coordinación Política, trato con los políticos más preparados de todo el país. A mí me toca tratar con ocho políticos muy preparados, obviamente ahorita no he tomado ninguna decisión o si voy a iniciar alguna campaña. Lo que sí tengo que iniciar es la denuncia que propuso la CNDH contra los fiscales, contra el juez de control y contra varios de ellos que me tuvieron secuestrado estos últimos seis meses.

Se tiene pendiente la designación de la persona que será el Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y Francisco Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA, quien realiza la designación, impulsa a su amigo de años Roberto Moreno Herrera, al grado de presionar fuerte a sus compañeros del Consejo Ciudadano para que se decanten por Moreno Herrera o tenerlo de enemigo.

Esperamos que el resto del Comité Coordinador, impida designaciones a modo, que privilegie la transparencia, la equidad de género y combata el conflicto de interés y la corrupción, especialmente en un organismo creado para ello.

A pesar del enojo de las autoridades de gobierno de la Ciudad de México por la sentencia del Tribunal Electoral local que reconoce que la Jefatura de Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena en el Congreso capitalino violaron la ley y la autonomía del Instituto Electoral al recortar su presupuesto de manera arbitraria, la Secretaría de Finanzas está obligada a enviar recursos extra al árbitro electoral. El tribunal dió como fecha límite el 7 de Julio y obligó a tomar como base el presupuesto de 2019 por mil 450 millones, es decir la tesorería local debe algo así como 350 millones de pesos aproximadamente.

UPPERCUT: Ya habíamos adelantado en este espacio que Morena y sus aliados recibieron un golpe de nocaut por parte de la Suprema Corte por los ataques ilegales en contra del Instituto Nacional Electoral al invalidar un recorte de casi 5 mil millones de pesos para su presupuesto de 2022 con el fin de asfixiarlo; y sentó un precedente en favor de todos los organismos electorales del país

