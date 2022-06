Salud cambia reglas

Uno de los cuestionamientos en las compras que realiza la 4T son los cambios en las bases de los concursos sin decir agua va, lo que abre espacio al sospechosismo.

Y es que aún cuando la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, elaboró un Contrato Marco para guiar las adquisiciones de limpieza a nivel federal, el equipo de Jorge Alcocer Varela, en la Secretaría de Salud, decidió no apegarse al mismo en el proceso LA-012NBB001-E33-2022, que corre actualmente para elegir contratista en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.

Entre los participantes ha generado revuelo y desconfianza que las empresas interesadas deban entregar al menos tres estándar EC0397 enfocados a seguridad e higiene, generados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias de personas (Conocer), ya que exponentes del ramo aseguran que la responsabilidad cae en manos de Protección Civil, área que se encuentra en operaciones.

Las sospechas tienen que ver con una empresa favorita allegada a la jefa del Departamento de Servicios de Apoyo, Beatriz Vera. ¿Se comprobará la falta? Sin duda el titular de Salud federal pedirá explicaciones.

LA RUTA DEL DINERO

La Cooperativa La Cruz Azul reconoció a las autoridades de justicia de la CDMX por su trabajo para desmantelar al llamado Huachicol del Cemento cuyos tentáculos, sobra decir, se extienden a la Planta Cementera de Tula de Allende, en Hidalgo, aún bajo el control de los grupos afines al exdirector Guillermo Billy Álvarez Cuevas, prófugo de la justicia. La cementera hizo un exhorto al área de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la capital para que informe sobre la destitución del comandante Carlos Flores, como jefe de la Policía de Investigación (PDI), luego de la detención de Víctor “N”, exdirector Jurídico de esta Cooperativa...

En el sector acerero sorprendió la postura de Napoleón Gómez Urrutia luego que condujo a los trabajadores de ArcelorMittal al estallamiento de una huelga que no tiene explicación. Se trata del primer paro de alto impacto del sexenio que se presenta tras los conflictos en Americas Gold and Silver y Cosalá, promovidas también, por el líder minero. Ahora se justifican las banderas rojinegras diciendo que Arcelor no quiso pagar lo que correspondía al reparto de utilidades, argumento desmentido por la empresa que ofreció el equivalente a nueve meses de salario, muy por encima de lo que establece la ley. Para expertos del sector laboral, la huelga responde a la agenda personal de Gómez Urritia quien no sólo afecta a la industria siderúrgica, también a la economía de Lázaro Cardenas, Michoacán...

Con la participación de más de 200 docentes y directos de escuelas públicas que han hecho propio el Modelo Educativo Azteca, inició ayer el Simposium Re-pensando la Educación, como parte de los 25 años de Fundación Azteca, que preside Ninfa Salinas Sada y que reiteró su compromiso de Grupo Salinas a favor de una mejor educación.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

CAR

