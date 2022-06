Alito, el chico de la moto al que empoderó Madrazo

Alito Moreno va en una moto vieja a buscar a Roberto Madrazo a Tabasco en su etapa final como gobernador. No lo conoce, pero quiere entrar en la política y el chico se siente atraído por la figura combativa de Madrazo ante Zedillo y López Obrador.

Es el primer personaje que lo apoya. Le cayó bien la osadía de que viajó desde Campeche en su cacharro para ponérsele enfrente en la primera oportunidad. Madrazo termina trayéndolo a la capital. Cuentan que cuando llegó era muy chistoso verlo cruzar las calles. Se sorprendía con los semáforos cuando cambiaban los colores. Le costaba mucho moverse.

Es Madrazo quien lo hace líder juvenil del PRI. Empieza a hacer amigos de todo el país y seduce a priistas consolidados por su estilo franco para relacionarse. Después se hace aliado de José Murat. Se convierte en diputado, senador y gobernador. Un excolaborador muy cercano recuerda que desde que lo conoció, en 2006, siempre dijo se la iba a jugar para la presidencia con Peña Nieto, así lo decía a voz abierta.

Por ello la relación con Manlio Fabio Beltrones fue distante, aunque Alito hacía todo para que pareciera tersa y cercana. La verdad es que Beltrones lo vomitaba. Cuando Manlio era Manlio, apoyó para gobernador a otro senador, y Alito tuvo que aguantar vara. El argumento era que estaba chavo. Peña Nieto le tenía aprecio y le respetó el acuerdo para hacerlo gobernador.

José Murat es su jefe político e ideólogo. Por eso está como presidente de la Fundación Colosio. El acuerdo es que Alejandro Murat sería el candidato presidencial en 2024. Ese acuerdo es viejo, cuando no se sabía que iba a entregar Oaxaca, ni lo que pasaría con López Obrador y Morena. En la grabación de la llamada de Alito con Manuel Velasco es el propio priista quien asegura que el gobierno incumplió acuerdos, sin aclarar en qué consisten. Murat aún cree que se va a cumplir el acuerdo y por eso lo gritó a los cuatro vientos.

A Alito nadie le conoce una política de bienestar para la gente. No le gusta el pueblo, sólo ha visto por su bien; sin embargo, es un político audaz para sus fines, que anuncia con antelación sus jugadas. Voy con Peña porque Peña ganará. Seré diputado y lo fue. Seré senador y lo fue. Seré gobernador y lo fue. Seré Presidente del PRI y lo fue. Buscaba el apoyo de Manlio, pero este siempre lo despreció, entre otras cosas, porque hizo todo lo posible por no entregarle la dirección del Frente Juvenil a Canek Vázquez, el ex joven consentido de Manlio.

Alito se puso muy gallo frente a Manlio. Si antes de diciembre no hay un apoyo tuyo para mi candidatura al frente del PRI, no tendrás ningún espacio político. Y así fue, cuando Willy fue a pedir candidaturas para el equipo de Manlio, lo mandaron a freír espárragos. Nada, absolutamente nada le dieron. Madrazo, quien le dio el pase al PRI, fue el primero en pedir la cabeza de Alito, pero también lo mandó a freír espárragos.

UPPERCUT: DE 10 expresidentes del PRI encerrados con Alito, sólo Jorge de la Vega y José Antonio González Fernández lo apoyaron.

