La clave está en la cooperación

Esta semana la cancillería mexicana, representada por Marcelo Ebrard y la Secretaría de Estado de Estados Unidos, liderada por Anthony Blinken, comenzarán a darle forma a un plan económico de apoyo a Centroamérica, que de realizarse, significará un parteaguas para el desarrollo, el combate a la pobreza y la desigualdad en una región especialmente precaria del continente americano.

El estado de extrema pobreza en el que viven muchos centroamericanos, a excepción de Costa Rica, es verdaderamente triste. Su calidad de vida es a veces casi infrahumana. Su historia reciente, plagada de gobiernos corruptos e ineficientes, de pobreza y marginación y de intervenciones extranjeras desastrosas, le han dado forma a un bola de nieve que parece imparable.

La iniciativa del gobierno estadounidense y del mexicano por generar desarrollo y bienestar en la región, si bien tiene un obvio interés particular de EU por detener las olas migratorias provenientes de Centroamérica y con ello calmar las turbulentas aguas de su política doméstica, de todas formas, el hecho de que se busque paliar la pobreza y marginación de sociedades enteras, desde cualquier óptica, es una buena noticia.

No quiero caer en nacionalismos o sentimentalismos, pero me da mucho gusto que el gobierno mexicano esté al pie del cañón en el diseño de todo este plan de ayuda. No sé hasta qué punto la línea discursiva de la 4T permeará en la forma de hacer política en este país, pero lo que sí es un hecho, y esto es un fenómeno global, es que ya no podemos seguir negando la realidad: el actual modelo económico ya no da de sí, está colapsado.

Necesitamos acelerar motores en el diseño e implementación de políticas públicas que generan mayor bienestar. Necesitamos que existan gobiernos y empresas dispuestos a hacerle una cirugía mayor a un sistema económico que ha excluido a una gran mayoría de la población mundial. Es un hecho que la pobreza y desigualdad que enfrenta el mundo son un lastre, y debemos combatirlo.

Hasta ahora, la iniciativa para generar inversión y empleos en Centroamérica está en pausa debido a que no se han definido los mecanismos y métodos de inversión. Las reuniones de Ebrard y Blinken, en la víspera de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, tienen el objetivo de dar seguimiento a esos obstáculos y en el mejor de los casos, librarlos.

La necesidad de que este nuevo Plan Marshal llegue a buen puerto es crucial no solo para aliviar las necesidades de países como Nicaragua, El Salvador, Belice y Guatemala, sino para afianzar el espíritu de colaboración entre naciones, que hoy peligra debido al ascenso de los nacionalismos. Si bien el modelo de economías integradas tiene fallos, estos pueden corregirse y hasta ahora el mundo no ha conocido otra forma de generar mayor riqueza y bienestar. El problema ha estado en la distribución de esa riqueza.

Recién se acaba de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y ello debe servir de recordatorio, para gobiernos y empresas, acerca de la importancia y la urgente necesidad de generar empleos de calidad y bien remunerados. Pero eso solo se logrará si se trabaja en equipo, si gobiernos de todas las latitudes entienden que funcionamos mejor si nos apoyamos entre todos, y creo que ese debe ser el mensaje que debe prevalecer, sobre todo en estos tiempos en los que los discursos hostiles aprovechan las grietas del sistema para dividir y provocar encono. Y creo firmemente que el camino no debe ser ese.

