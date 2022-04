¿Musk y el nuevo Twitter?

Para muchos, la adquisición de Twitter por parte del multimillonario y controvertido empresario Elon Musk ha encendido alarmas y levantado toda una ola de especulaciones respecto al futuro de esa red. Las principales preocupaciones de usuarios y analistas giran en torno a los posibles y sobre todo especulativos cambios que Musk quiera aplicarle a la plataforma.

El personajes es polémico, sin duda, y en muchas ocasiones no ha tenido reparos en decir lo que piensa y hacerlo sin filtro y creo que muchas de las preocupaciones al respecto son legítimas. Sin embargo, me parece que mucho de lo que se está comentado en torno a esta compra y al futuro de Twitter le está dando demasiada importancia a la presencia del dueño de Tesla.

Sin duda los propietarios de cualquier compañía imprimen su sello personal, sus filias y fobias en sus respectivas empresas, pero creo que una de las grandes ventajas de las redes sociales es que son gratuitas y nadie nos obliga a usarlas.

En comparación con redes como Facebook o YouTube, Twitter tiene una presencia mínima en la estratosfera de las redes sociales y uso casi siempre se limita a sectores sociales con intereses muy específicos. Su propia naturaleza, la del límite de caracteres, ha reducido aún más su impacto. Si acaso, el aumento de contenido para adultos puede que haya incrementado usuarios, pero no tengo datos que lo confirmen.

Como sea, me parece que el alboroto y desgarre de vestiduras que se está dando sobre este asunto me parece desproporcionado. Hasta ahora, y porque ha salido de la propia boca del creador de PayPal, no se atisban cambios radicales a la plataforma y el único riesgo quizá esté en la noción que tiene Musk de la libertad de expresión y en la forma en la que pueda aplicarla a la red.

En todo caso, en este debate intestino se está pasando por alto a nosotros los usuarios y al poder que tenemos. Pongamos un ejemplo, la reciente caída de suscriptores de Netflix ha obligado a la compañía a analizar nuevas estrategias e incluso a reducir el costo de su membresía. Si bien Twitter es gratuita, una caída de usuarios, en caso de que Musk aplique medidas extremas, quizá obligaría al empresario a reconsiderar.

Al final del día, las redes sociales, como cualquier otro producto o servicio, existen gracias a quienes las usan y consumen. La cosa con Twitter no tendría porque ser distinta. Si quienes la usamos como una plataforma para compartir, discutir y debatir ideas sentimos que la nueva dirección va en contra de eso, creo que lo mejor que podríamos hacer es dejar de usarla. Si eso pasa, seguro surgirá una nuevo espacio que le coma el mercado y si no es así, tampoco pasa nada, la humanidad ha sobrevivido miles de años sin redes sociales. No es el fin del mundo.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS

MAAZ