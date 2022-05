“El truco” Verástegui, los dichos y los hechos

El ejercicio periodístico que no está sustentado en datos duros desinforma o incluso mal informa en agravio del derecho a saber. En Tamaulipas un día y otro también se vive el periodismo ficción para manipular a la gente de cara a las elecciones para elegir gobernador el próximo 5 de junio. En estos últimos días se ha podido ver una campaña sucia contra el candidato de Morena, Américo Villarreal. Es sucia porque crea falsas noticias, cita medios inexistentes y alude a investigaciones que sólo se encuentran en la imaginación de los estrategas de la campaña del candidato de Vamos por México, César “El Truco” Verastegui.

El dicho: El hijo del candidato de Morena ha recibido dinero ilícito para financiar la campaña de su padre, falso. Esa afirmación no se respalda en datos duros si no que es parte de una estrategia de desprestigio. Se apela a la vieja estrategia de repetir mentiras haciendo incluso un ejercicio abusivo de las libertades de expresión e información. El hecho: La hija del candidato de Vamos México, Martha Guadalupe Verástegui Aranda ha sido exhibida con datos por Proceso (https://acortar.link/PgBIZi) dándose una vida de lujo por varias partes del mundo como lo publica ella en su cuenta de Instagram. El hecho no sería noticia si se tratara de la hija de un gran empresario que puede hacer lo que quiera con su dinero, pero no es el caso. De entrada, la exhibición de riqueza de Verástegui Aranda tiene un efecto bumerang en la candidatura de su padre, quien al registrar su candidatura afirmó: “Hay un candidato del pueblo que siempre ha trabajado para el pueblo… el verdadero poder emana de la gente, de los principios, los valores y del servicio del político para el pueblo” (https://acortar.link/PgBIZi) ¿En realidad alguien podría creer que un candidato del pueblo pueda mantener el ritmo de gastos de su hija quien viaja por muchos lugares del mundo entero? Dice el adagio, que, si no puedes ser santo, hay que ser cauto. Aquí no sucede ni lo uno ni lo otro. Verástegui Aranda se desempeñó como directora de área en el gobierno de Tamaulipas al mismo tiempo que su padre “El Truco” fungía como secretario general de gobierno, ¿No se trata de un claro conflicto de interés porque “el Truco” tenía claramente la influencia para que su hija fuera contratada durante el 2018? En esa posición de gobierno Verástegui Aranda tenía una percepción neta mensual de 9 mil 404 pesos con 15 centavos. ¿alguien en su sano juicio podría creer que con ese sueldo mensual es posible pagar, por ejemplo, su hospedaje en el Hotel Bûrgenstock en Suiza donde la tarifa es de 31 mil pesos por noche? ¿Es posible con un sueldo mensual de 9 mil pesos que viajar desahogadamente a Dubái, Beijing, Emiratos Árabes Unidos, Kuala Lumpur, Tokio, Sidney, Suiza, entre otros destinos?

