Violencia e inseguridad: Todos podríamos ser Debanhi y debemos cuidarnos

Afortunadamente, el lunes me tocó llevar la ronda a la escuela. Alex que suele venir con sueño venía despierto y, como es muy alegre inició la plática con una simple pregunta que se volvió el detonador de una gran conversación.

¿Qué hicieron el fin de semana? Nada, contestó María. “Mis papás están aterrados con lo que le pasó a Debanhi y no me dejaron salir ni a la esquina”. “Ah, sí”, contestó Alex, “a mi sí me dejaron salir, pero me echaron un rollo de que me tengo que cuidar aunque no sea mujer. Y la verdad sí lo entiendo, porque la inseguridad está cañona y tenemos que cuidarnos.”

Me parece terrible que los chavos que están en edad de ejercer la libertad no puedan hacerlo por que los asesinos andan libremente al acecho de su próxima víctima. Me parece dramático que las chavas sepan que ellas están en mayor riesgo. A la vez es indispensable que lo sepan para que puedan cuidarse.

Consejos para salir de noche y no ser una víctima de la violencia

Ojalá México fuera otro y no tuvieran que salir con miedo. Sin embargo, la realidad es que para que se cuiden sí deben de tener terror ante la inseguridad que estamos viviendo, ante la violencia que se ejerce hacia las mujeres diario.

Yo, como tantos otros, tengo pánico de que pudiera vivir la pesadilla que seguramente están viviendo los padres de cada chica desaparecida en este país. Por eso me parece trágico y a la vez indispensable, me dio muchísima tristeza, pero cierto orgullo cuando María y Paulina siguieron comentando el tema.

Hablaron de que cuando salen hay que hacerlo con buenos amigos que nunca te dejen sola y que ellas no dejarían sola a ninguna amiga en ninguna reunión. María comentó que ella siempre tiene los teléfonos de los papás de las amigas con las que sale y además siempre le comparte su ubicación actual a alguna amiga que tenga el teléfono de sus papás.

Les dije que me parecía que eran excelentes consejos para salir de noche y que siempre deben de seguirlos para no ser una víctima de la violencia. Desgraciadamente, como el gobierno no hace su trabajo de poner tras las rejas a los criminales, los padres tenemos que mantener a nuestros hijos e hijas tras ciertas rejas de protección.

Pienso que tenemos que abordar con los chavos este tema. Es indispensable darles herramientas para protegerse de la violencia. Y resultó que quienes tienen los mejores consejos al respecto son ellos mismos. Hablemos con nuestros hijos y tristemente sobretodo con nuestras hijas.

Pidamos a los colegios que abran espacios para que ellos compartan sus experiencias y sugerencias. Por que el dolor derramado por los padres de esas chiquitas desaparecidas, cuya vida que apenas empezaba, se vio truncada de manera tan injusta, violenta y desgarradora, no debería haber sucedido y no debería repetirse ni una sola vez.