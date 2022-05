Resistencia a AMLO en Edomex

Durante las últimas semanas se han vuelto públicas resistencias a las propuestas de Morena y el presidente López Obrador desde el Estado de México, si bien es natural la reacción de la derecha mexiquense lo que ha llamado la atención es que algunos liderazgos del propio partido del Presidente hayan declarado en medios de comunicación contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Porque en un momento donde las fuerzas políticas se encuentran en un reagrupamiento lo mismo estratégico que ideológico, la ciudadanía que siente simpatía por las fuerzas de izquierda se muestra inquieta y desconcertada por liderazgos que desde el propio Morena desafían orientaciones de AMLO o de plano rechazan propuestas de la dirección de su propio partido.

Las luces ámbar se encendieron después de la discusión y rechazo de la Reforma Eléctrica planteada por el Presidente, lo que generó una reacción casi inmediata de la dirección nacional de Morena que anunció una campaña de difusión para que la población conociera los rostros de les diputades que votaron en contra de la iniciativa. Desde el Estado de México el coordinador de la bancada de Morena, Maurilo Hernández, anunció que Morena Edomex no participaría en la campaña denominada “traidores a la patria”, esta declaración causó extrañeza entre la militancia del partido de AMLO no sólo por la forma en que se extralimitó en su calidad de presidente del consejo, sino por la falta de coincidencia mostrada a las declaraciones de López Obrador que sugirió ese calificativo a les diputados en la conferencia mañanera.

Pero las luces cambiaron de ámbar a rojo después de que el Presidente presentara en el mismo espacio informativo la iniciativa de ley de reforma político-electoral, que fue calificada por el mismo diputado mexiquense como “tajante” y “excesiva”. Prácticamente el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena rechazó cada punto de la reforma de López Obrador. Desde la disminución del financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de la figura plurinominal y hasta la desaparición de los OPLES.

A pesar de la contundencia de las declaraciones del coordinador de les diputades de Morena en Edomex, lo que no quedó claro es si sus dichos fueron a título personal, como coordinador de la bancada, como militante, como ciudadano o como presidente del consejo de Morena; esta última posibilidad no tendría lógica ya que es de dominio público que Morena no ha celebrado una sesión de consejo desde hace años en la entidad. Pero la incógnita más relevante es qué puede llevar a un diputado que le debe todo a Morena y a AMLO a mostrar de forma abierta y pública sus diferencias con millones de mexiquenses que si respaldan al movimiento de la Cuarta Transformación y colocarse más cerca de la derecha del PRIANRDMC que de la 4T.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

