La moda japonesa y su perspectiva en cuanto a roles de género

Hace unas cuantas columnas, les conté sobre el boom del collar de perlas como accesorio de hombre y la facilidad con la que fue aceptado. Desde entonces me intrigó la perspectiva tan diferente en cuanto a roles de género en relación con la moda que hay en Japón.

Esta idea de que una prenda de ropa no tiene género, aunque puede ser novedosa para el público europeo y americano, en Japón ha estado presente desde hace siglos y probablemente tiene sus raíces en la vestimenta tradicional japonesa. En Japón, hombres y mujeres utilizaban prendas tradicionales como el kimono y la yukata, que por supuesto presentan características diferentes dependiendo si son de hombre o de mujer, pero las diferencias son muy sutiles, a comparación de las que se encontrarían entre un vestido y un traje de estilo occidental. En tiempos de posguerra, Japón sufrió muchos cambios, y uno de ellos fue la normalización de la ropa occidental, que a su vez fortaleció la diferenciación entre ropa de hombre y mujer. Aunque nunca dejando completamente de lado la esencia nipona.

En los últimos años, el tema de romper las normas de género en el mundo de la moda ha sido un trending topic, pero esta posición ante la moda ya se ha encontrado desde mucho antes. En los años 70 y 80, diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo ya habían empezado a romper el statu quo, al presentar colecciones alineadas con la postura; la moda no tiene género y una prenda de vestir es independiente de quien la use. Y a pesar de que en su momento, sus diseños, que consistían en colores neutros y siluetas más experimentales que no necesariamente enfatizaban la figura femenina o masculina, fueron muy criticados; desde entonces han abierto paso a que más diseñadores occidentales cuestionen y experimenten con la idea.

Hoy día existen subculturas como el estilo genderless o sin género en español, que se popularizó en el 2010 y que incita a los hombres a que experimenten con su estilo, independiente de su preferencia sexual o identidad de género, abriendo paso a que usar tacones, joyería y cualquier corte o color de cabello sea aceptado para ellos. En mujeres, al contrario de lo que conocemos en México, la silueta de la ropa no tiene como objetivo resaltar las curvas de la mujer. Se prefiere optar por prendas holgadas que en vez de contornear el cuerpo lo cubren, para lograr una silueta más recta; no suele haber énfasis en cintura, busto o cadera, de manera que la ropa femenina y la masculina se terminan intercalando, haciendo este uno de los elementos más notorios de la moda japonesa.

POR REGINA PALACIOS

@babyblue____

