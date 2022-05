Sequía: México no es excepción

Actualmente nuestro país enfrenta un nuevo reto en materia medioambiental: las sequías.

Al 15 de abril de 2022, las áreas con sequía moderada a excepcional ascendieron a 53.25 por ciento a nivel nacional, 7.24 por ciento mayor a lo cuantificado en 2021. De acuerdo al último Monitor de Sequía, de dos mil 436 municipios hay 896 en sequía, 886 anormalmente secos y 681 sin afección.

Nuevo León es un ejemplo preocupante de esta situación, ya que en febrero de este año emitió una declaratoria de emergencia por sequía extrema derivado de las altas temperaturas y la falta de precipitación en el estado, lo cual no ha aportado el valor mínimo para cubrir con el abasto local; siendo así, la Presa Cerro Prieto cuenta con 9.88 por ciento de capacidad, la Presa La Boca, 25.28 por ciento y la presa El Cuchillo, 53.98 por ciento. A pesar de que son varios los estados que están siendo afectados por la extrema sequía, Nuevo León ha sido el único en emitir dicha declaratoria.

Por otro lado, el almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, el cual aporta 26 por ciento del agua potable que se consume en el valle de México, se ubicó en 394.3 millones de metros cúbicos al 18 de abril de este año, lo cual representa 16 por ciento debajo de su promedio histórico. El llenado de las tres presas principales de dicho sistema ha disminuido, registrando una marca de seis milímetros de lluvias, casi 60 por ciento debajo del promedio.

Este panorama podría tener un impacto en todo el país, derivado de la falta de inversión que existe en la red hídrica y en las deficiencias de esta. Por las razones anteriores, es urgente replantearse y atender de forma inmediata las deficiencias de nuestro sistema hídrico. En este sentido, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión había incurrido en una omisión legislativa de carácter absoluto al no haber emitido la Ley General de Aguas que mandata el artículo 4, párrafo sexto, en relación con el tercer transitorio de la Constitución General, publicado el 8 de febrero de 2012.

No obstante, dicho problema no es exclusivo de México, ya que la ONU advirtió que en el llamado Cuerno de África que com - prende Somalia, Etiopía y Kenia se avecina la peor sequía en cuatro décadas, ya que la estación lluviosa trajo menos precipitaciones de las esperadas, lo cual afectará a 18 millones de personas. Asimismo, National Geographic advirtió un escenario en el que más de 250 millones de personas alrededor del mundo sufrirán escasez de agua en 20 años.

años. Tenemos un problema a nivel global que hay que atender con urgencia y unir esfuerzos para crear conciencia respecto a los cuidados que requiere este recurso vital. A nivel nacional, debemos empezar a plantearnos seriamente discusiones, soluciones y planes de mitigamiento y prevención transversales que eviten tener que llegar a situaciones como la de Nuevo León. Y así, la sociedad mexicana podrá ser parte del cambio y la lucha global por un mundo sin sequía.

POR EMILIO SUÁREZ LICONA

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@EMILIOSL

