¿Y si cerramos la Bolsa?

El hecho de que se sigan desenlistando empresas de la Bolsa Mexicana de Valores y de que no haya nuevas emisoras de capital es uno de los más tristes síntomas que reflejan una enfermedad crónica del sistema financiero nacional.

Una enfermedad que parece no importarle al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Esta situación no es normal en una de las primeras 20 economías del mundo y que comparte una vecindad con el mercado estadounidense.

México no tiene más de 143 empresas listadas en la Bolsa que lleva José-Oriol Bosch. Es nada, y ese número cada año empequeñece. En cualquier comparación perdemos. En Malasia, un país con 32 millones de habitantes, existen 927 empresas listadas. Polonia acumula más de 430 empresas cuyo capital cambia de manos en el mercado. En Suecia, cuyo tamaño poblacional es más pequeño que el número de habitantes en la CDMX, hay más de mil empresas listadas, de acuerdo con Bloomberg.

La llegada a México de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María Ariza, tampoco ayudó a evitar este problema.

Si no la cura, esta enfermedad significará para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) uno de los lastres que más largamente le perseguirán tras su mandato, por el hecho de que su gestión habrá significado que las grandes empresas familiares se hicieron más familiares y que el acceso del capital democrático a empresas de todo calibre y tamaño sufrió una reducción de alternativas.

Debe subrayarse que AMLO no creó este problema. Pero nadie en su gobierno hace algo para solucionarlo. Las empresas mexicanas que crecen se están financiando de fondos de capital privado, o de deuda bancaria. Sólo algunos emprendedores quieren financiarse en el mercado, pero en Estados Unidos.

Parece que los mexicanos no nacimos para compartir tramos de control. El hecho de que las empresas no deseen reportar trimestralmente o no quieran organizar consejos de administración —ambos requisitos básicos para cotizar en la bolsa—, es un rasgo idiosincrático marcado con hierro en la dermis de empresarios con mentalidad anclada en la Colonia. No desean compartir un solo peso en dividendos ni transparentar su operación. Y ningún líder del sector financiero, está haciendo algo para combatir este problemón. La pregunta es para qué queremos una bolsa de valores que cada año tiene menos empresas cotizando en el mercado de capitales.

VOLKSWAGEN

La firma alemana que comanda Herbert Diess reafirmó su compromiso en la compleja carrera por los eléctricos, particularmente en su competencia contra Tesla y señaló que, antes de lo esperado, la venta de estos será tanto o más rentable que la venta de autos a combustión. Su meta es ser la número uno en eléctricos en 2025.

