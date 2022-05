Del secuestro tenemos muchos años hablando. Tanto, que es un delito que parece normalizado. Hablamos de cifras, sumamos casos, enlistamos denuncias, con frialdad. Los conteos no dan para humanizar. Tampoco para entender.

¿Qué lleva a una persona a convertirse en secuestrador? ¿Qué hace que un criminal pueda, a sangre fría, privar durante meses de la libertad a otra persona y le arrebate la vida con sus propias manos?

Humanizar lo inhumano. Escuchar para entender; entender para cambiar. Ese es el propósito del libro El infierno tan temido, el secuestro en México, bajo el sello Aguilar de Penguin Random House, que presentamos ayer Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, y quien ha caminado más de un centenar de cárceles y entrevistado a cientos de personas privadas de la libertad, y quien esto escribe.

“No tengo remordimientos de nada, no hay algo que me quite el sueño”, dice César Freyre, implicado en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, preso desde 2006, y quien por primera vez habla.

“Siempre viví tranquilo, incluso cuando secuestraba”, asegura Noé Hernández, secuestrador confeso y asesino del joven Fernando Martí

“Mandar las orejas de las víctimas era la mejor forma de presionar a las familias”, cuenta Aurelio Arizmendi, integrante de la banda de Los Mochaorejas.

¿Cómo llegaron los secuestradores a este delito? ¿Por qué se dedicaron a este ilícito? ¿Qué elementos incidieron en ellos? ¿Qué pensaban mientras ejecutaban un secuestro? ¿Qué ven hoy en retrospectiva?

También es necesario reflexionar: ¿Fallamos como sociedad? ¿Fracasaron las instituciones? De seguir con una estrategia reactiva como hasta ahora, ¿hay esperanza de un México en paz?

El secuestro se ha diversificado, se ha democratizado. Antes eran casos de alto impacto, donde se pedían cifras millonarias en el rescate. Hoy, cualquiera puede ser víctima.

La invitación no es a juzgar, sino a reflexionar a través de testimonios de secuestradores y sobrevivientes de secuestro. Revelaciones crudas de los secuestradores más implacables, mutiladores y asesinos tristemente célebres por el daño que provocaron con sus crímenes.

Comprender los contextos, cómo fue su niñez, su carrera delictiva, su núcleo familiar, cómo y por qué privaron de

la libertad a personas y por qué mataron con tal frialdad a sus víctimas.

Leer la valentía de quienes vivieron para contarlo, la relación con sus captores, cómo reaccionaron a las torturas físicas y psicológicas y las secuelas que el secuestro deja.

A través de la voz de secuestradores y quienes estuvieron en cautiverio, buscamos provocar para develar las entrañas del delito, no para juzgar en lo inmediato, sino para comprender las causas y, sobre todo, plantear salidas a la espiral de violencia que nos consume como país hace años.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

