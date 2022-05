Johnny, Amber y el aroma de los tiempos

Más allá de lo que partidarios de uno y otra piensen, los actores Johnny Depp y Amber Heard –cuyo matrimonio, disuelto hace cinco años, sigue ocupando a los tribunales, por no hablar de los titulares– no han sido hasta ahora encontrados culpables de delito alguno. Protagonistas de una relación de pareja que ellos mismos calificaran –en el anuncio conjunto de su acuerdo de divorcio en 2017– de “intensamente apasionada y en ocasiones volátil”, hoy viven los estertores de ésta en un juicio público escandaloso que, sin embargo, no arroja todavía veredicto.

Dicho juicio habría de resultar de una demanda interpuesta por Depp a raíz de un artículo publicado en el Washington Post en el que Heard se dijera “figura pública representante del abuso doméstico” en alusión apenas velada a su relación con Depp, y pese a una cláusula en el convenio de divorcio que proscribía su discusión pública por cualquiera de las partes.

El resultante circo mediático no ha dejado bien parados a uno ni a otra: a partir de declaraciones de decenas de testigos, el retrato que se dibuja es el de dos personas con probables problemas de salud mental, enfrascadas en una relación violenta en la que acaso las agresiones físicas y verbales hayan sido iniciadas con mayor frecuencia por Heard pero habrían encontrado correspondencia en las reacciones de Depp. Leer lo vertido en ese tribunal entre el pasado 11 de abril y hoy entristece; sin embargo, difícilmente basta para determinar culpabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Twitter: ciento volando

La presunción de inocencia es poco valorada en términos socioculturales en estos tiempos de cultura de la cancelación; lo que es más, a la luz del movimiento #MeToo los hombres suelen gozar menos de ella que las mujeres. La actual suerte profesional de Depp y Heard valida esta aseveración: el actor ha sido obligado por Disney y Warner Bros. a renunciar a los proyectos que tenía con ellas mientras que la actriz ha sido confirmada por este último estudio como protagonista de la segunda entrega de Aquaman.

Resulta, sin embargo, revelador constatar que hay una empresa multinacional que ha decidido continuar su relación con Depp: Dior –parte del conglomerado francés LVMH–, que lo ha refrendado como imagen de su perfume Sauvage. (En paralelo, Heard conserva también su trabajo con otra firma de cosméticos: la rival L’Oréal.) Datos adicionales para pensar: Sauvage es hoy la fragancia masculina más vendida en el mundo, y es en Francia donde Depp podrá retomar su trabajo actoral, pues ha firmado ya con la parisina Why Not Productions para encarnar a Luis XV en una cinta sobre Madame Du Barry.

Caben dos preguntas: ¿es la cultura de la cancelación un fenómeno circunscrito al cine y a los Estados Unidos? Y, más allá, ¿en México queremos adscribirnos en este asunto al modelo cultural estadounidense o al francés?

POR NICOLAS ALVARADO

COLABORADOR

IG: @NICOLOASALVARADOLECTOR

SIGUE LEYENDO

Polvos de aquellos lodos

Nos los dijo un pajarito (otra vez)

PAL