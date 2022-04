Oposición se medirá en cancha electoral

El 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en seis estados, de los cuales, ninguno está en poder de Morena; tres están en manos del PAN, dos con el PRI y uno es resultado de la alianza entre Acción Nacional y el PRD.

Sin embargo, de acuerdo con las encuestas publicadas este lunes por Heraldo Media Group, si hoy fueran las elecciones, cuatro pasarían a manos de Morena y dos los retendría la oposición.

Los estados que podría ganar la alianza PAN-PRI-PRD son: Aguascalientes, con la panista Tere Jiménez, la cual tiene una preferencia de 44.2% por encima de Nora Ruvalcaba, que tiene 32%.

También el PRI en Durango, en alianza con el PAN y PRD, podría refrendar el poder con Esteban Villegas, al contar con 42.6% de la aceptación, aunque no se puede confiar, porque hay un empate técnico con Marina Vitela, de la coalición Morena-PVEM-PT-RSP, que tiene 41.4% , es decir los separa poco más un punto porcentual.

Sin embargo, ya se habla de un ganador que ha sabido jugar muy bien en ambos equipos; se trata del diputado federal Ismael Hernández Deras, quien además de encabezar y cobrar como dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI, ha sido señalado de enriquecimiento ilícito y de ser cacique en el estado desde que lo gobernó; pese a todo esto, es identificado como mentor político de Vitela y de Villegas.Siempre habrá alguien que nunca pierda.

Tamaulipas, gobernado por el PAN, está en dificultades para repetir el triunfo, ya que el candidato de Morena, Américo Villarreal, tiene 49.6% de las preferencias, por arriba del panista César El Truko Verástegui, con 36%.Sin embargo, me dicen que posiblemente la ex panista y ex presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, regrese a las filas del blanquiazul para sumarse a la campaña de El Truko. Esta decisión –que aún se está valorando– se da después de que Morena le cerró las puertas para la candidatura al gobierno de ese estado.

Ortiz no sólo descalificó el proceso interno del partido que encabeza Mario Delgado, también impugnó ante el Tribunal Electoral federal, pero esta queja fue desechada. De lograr convencer a Maki para regresar a su partido natal, podría concretarse en los próximos días.

En los estados gobernados por el PRI, Hidalgo y Oaxaca, todo apunta que cambiarán de partido.Sin embargo, en Hidalgo, aunque Julio Menchaca, de la coalición Morena-PT-Panal, se mantiene en primer lugar con 8.7 puntos de diferencia sobre Carolina Viggiano, la priista no ha dejado de subir y se acerca cada vez más a su contrincante.

En Oaxaca, el morenista Salomón Jara arrasa con 21.8 puntos por encima del priísta Alejandro Avilés, a pesar de que es arropado por el partido que encabeza actualmente esa entidad.

Y finalmente Quintana Roo, gobernado por Carlos Joaquín de la alianza PAN-PRD, parece que cambiará de partido, ya que la morenista Mara Lezama tiene 39.5% de las preferencias y la abanderada de Acción Nacional y PRD, Laura Fernández, aunque ha subido en las encuestas, todavía se encuentra en segundo lugar con 21.2%.

Faltan 40 días para la elección y los resultados evidencian que Morena y aliados siguen arriba; sin embargo, la alianza PAN-PRI-PRD se ha fortalecido al mostrar unidad y músculo en el ámbito legislativo, después de rechazar la Reforma Eléctrica; ahora lo tienen que hacer en la cancha electoral si quieren retener sus gobiernos.

Pero sea el gobierno que sea, tendrán la obligación de cumplir sus tan repetidas promesas y compromisos de campaña. México requiere gobernantes responsables que redignifiquen su imagen en medio de la crisis de violenciay desigualdad que se ha agudizado.

Nos merecemos mejores gobernantes.

POR SOFÍA GARCÍA

SOFIAMGARCIAGUZMAN@GMAIL.COM

@SOFIGARCIAMX

