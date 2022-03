Diputaciones pluris, anzuelo para que prístas apoyen a Alito como candidato a la grande

*Una buena es que la producción automotriz en México aumentó un 0.66% interanual en febrero, a pesar de la escasez de partes y componentes, según datos del INEGI. El número de vehículos fabricados en nuestro país llegó a 240 mil 479 unidades el mes pasado, 1, 500 unidades más que el mismo mes de 2021. Recordemos que la industria automotriz representa el 3.8 del PIB nacional y el 20.5% del PIB manufacturero, más que cualquier otro sector, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

*Aprueba el Congreso mexiquense la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la entidad y entre los seleccionados que destacan están Edmundo Garrido Osorio, procurador de la CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, José Luis Cervantes, magistrado del Poder Judicial del Estado de México, ex subprocurador de justicia en la entidad e hijo de Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Ernesto Zedillo, además de Dylcia Samanta García, y María de la Luz Quiroz Carbajal, ambas expertas en temas de violencia de género, entre otros, pero no pierda usted de vista estos 4 nombres. Del grupo de 10 aspirantes el gobernador Alfredo del Mazo deberá elegir una terna de la que, de nuevo, la legislatura de la entidad elegirá al fiscal, hecho que por ley no puede pasar del próximo jueves 10 de marzo.

*Por cierto, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, dijo en una carta abierta que los mexiquenses deben estar muy pendientes de la designación del nuevo fiscal estatal, porque esta es una de las decisiones trascendentales de los últimos años en la entidad. Lo que llama la atención es que no se pronuncia de la misma manera para estar atentos en su propio municipio, el cual encabeza la incidencia delictiva a nivel estatal en robo a vehículo, robo en transporte público, a transeúnte, violación, homicidio, y en general delitos de alto impacto. Nos comentan que en este entramado, José Isauro Bautista Pérez, también candidato y favorito del alcalde Ecatepense, no pasará el primer filtro.

*Ahora que el PRI cumplió 93 años, se comenta que su dirigente nacional Alejandro Moreno, Alito, no quita el dedo del renglón no sólo para ser candidato del tricolor a la presidencia, sino para serlo por la Alianza Va por México. Hace un año, en campaña para elegir diputados federales, la legisladora Cynthia López Castro destapó en sus redes sociales a Moreno Cárdenas para el 2024 y hace días, en el 79 aniversario de la CNOP, la secretaria general cenopista, Cristina Ruiz Sandoval, también propuso al campechano. Dicen que Alito está ofreciendo buenos lugares en las listas plurinominales para el 2024, a cambio de que destacados dirigentes del partido aprueben su agandalle, perdón, su candidatura a La Grande.

*Cancelar el programa Escuelas de Tiempo Completo viola el derecho constitucional a la educación y el alimento de la niñez en México. Si el pretexto es disponer de recursos para rehabilitar y dotar de agua potable a otras miles de escuelas, lo que está bien, ¿porqué a costa de las familias y alumnos más necesitados, porqué tapar un hoyo destapando otro?. Me dicen que la intención es contar con esos recursos para transferirlos discrecional y directamente a madres y padres de los alumnos en pleno año de elecciones. Para comprar votos y conciencias con dinero, la 4t no repara en desaparecer programas, pero el problema vendrá muy pronto cuando se acaben los recursos y el país se quede con millones de pobres desatendidos. Habrá que ver que entidades siguen a la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, que ya expresaron que el programa en cuestión seguirá con recursos locales, bien por ellos.

