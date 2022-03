Caso Sandra Cuevas: nuevo golpe para Monreal

Obsesión clara existe en la 4T por debilitar y quitar del camino a Ricardo Monreal, rumbo a la sucesión presidencial del 2024. Y es que, si a los hechos nos atenemos, todo indica que existe una clara intención en la 4T por debilitar y desaparecer políticamente al zacatecano.

El pasado lunes fuimos testigos de un capítulo más de ese recelo, de una nueva embestida política y legal en su contra, con el proceso judicial y la “inhabilitación” de Sandra Cuevas, como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la CDMX.

Cuando pensamos que había logrado un triunfo con otro de sus allegados, José Manuel del Río Virgen, quien estaba a punto de obtener su libertad, luego de lograr un amparo para salir de la cárcel de Pacho Viejo, en Veracruz, a Monreal le pusieron un estatequieto con el caso Cuevas.

Y es que para nadie es un secreto que esta joven política ganó las elecciones de 2018, gracias al apoyo que recibió del coordinador de Morena en el Senado de la República.

Ella y él saben que jugaron juntos. Eso fue motivo para echarse encima a toda la maquinaria de Morena, sobre todo la de la CDMX. No es casualidad que la alcaldesa, siglada por el PRD, haya obtenido el triunfo en 2018 de la mano de la alianza del PRI, del PAN y del ala de Morena, identificada con Monreal.

Aunque jugó siempre del lado de la oposición, su padrino político es Monreal.

Eso la hizo blanco de ataques sistemáticos del gobierno de la CDMX y Morena, pero sobre todo del grupo político de René Bejarano y su esposa Dolores Padierna.

Además, desde que llegó a la Cuauhtémoc todos sus traspiés fueron magnificados, pero su permanencia en la alcaldía se complicó al tener una desavenencia con policías de la capital.

Ni ella ni sus aliados políticos se imaginaron el alcance que ese “incidente” tendría. Nunca imaginaron que “una cosa menor” la dejaría fuera de la alcaldía, como lo determinó un juez de la ciudad. Ahora, ella y sus colegas alcaldes que forman parte de la UNA-CDMX, tendrán que emplear tiempo, dinero y esfuerzo para sacarla del atolladero.

Peor aún. Al que este caso se llevó entre las patas fue al senador Ricardo Monreal, quien tiene que enfrentar un nuevo episodio para salir bien librado y no dejar que se convierta en una piedra más en el zapato, de cara a la sucesión presidencial.

Él sabe que todo está dirigido a su persona. Lo reconoció públicamente: Estoy muy consciente del momento que estoy viviendo (...) pero he decidido resistir, resistir y resistir.

A la pregunta de si el caso Cuevas, como el de Del Río Virgen, fue un golpe para él, responde: “Yo no soy boxeador y trato de esquivar todos los trancazos (…) Me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy consciente de lo que está pasando, por eso hago llamado a la cordura, a que dejen gobernar a los que ganaron democráticamente”.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La esencia de un gobierno libre consiste en saber poner un freno eficaz a todas las rivalidades”.

