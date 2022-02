1. La reciente ofensiva enderezada contra el compañero presidente López Obrador, tiene de trasfondo la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica.

2. Los foros del parlamento abierto que sobre esta materia se han venido realizando, han demostrado con claridad el enorme despojo que la reforma energética de 2013 realizó en detrimento de nuestra patria y de nuestro pueblo.

3. El daño patrimonial se calcula en 470,000 millones de pesos anuales, cantidad con la que se beneficia a las empresas privadas generadoras de electricidad, particularmente las extranjeras.

4. Se les ha caído también el discurso de las energías limpias. Se ha acreditado, que el 82% de la generación eléctrica de los privados se realiza con gas y que ellos son responsables de la producción del 56% del monóxido de carbono que la industria eléctrica genera en nuestra patria.

5. De igual manera, se ha demostrado fehacientemente que México contribuye solo con el 1.2% de los gases efecto invernadero; mientras que cinco países son los responsables del 59.9% de éstos.

6. Obvio decirlo, estos cinco países además utilizan porcentajes altísimos de generación de electricidad con carbón. Si quisieran cuidar el medio ambiente, tendrían que dirigir sus esfuerzos hacia China que produce el 66.1% de su electricidad con carbón; India que produce el 73.2%; EUA que produce el 24.5%; Alemania que produce el 31.8% y Rusia el 15.8%.

7. Éstos mismos países son los centralmente responsables del cambio climático: China produce el 26.8% de gases efecto invernadero; Estados Unidos produce el 13.1%; la Unión Europea produce el 9%; la India produce el 7% y, Rusia produce el 4%.

8. Por si esto no fuera suficiente, se ha acreditado que lo que llaman subsidios son en realidad francos despojos a la nación, como el que los particulares no pagan la transmisión de energía eléctrica; tampoco pagan el respaldo cuando producen ésta con energías intermitentes, tienen contratos amañados para pagar muy bajos montos de electricidad apareciendo como socios de las grandes empresas privadas de electricidad y, a estos despojos les sigue un largo etc.

9. En este marco se inscribe la enésima ofensiva contra el compañero presidente López Obrador, ataques que buscan utilizar a sus hijos acusándolos falsa y dolosamente de corrupción, para denostar y desacreditar a López Obrador, que ha hecho de su honestidad un timbre de orgullo. No debería sorprendernos, pues este tipo de acusaciones se inscriben perfectamente en el libreto de lo que es conocido como “lawfare”, golpe de estado en nombre de la ley.

10. Se han desmontado todas las intrigas que Carlos Loret ha realizado contra José Ramón López Beltrán. A pesar de ello, la campaña contra este hombre, que no tiene ningún cargo público y que en sentido estricto es un particular, arrecia.

11. En contrapartida, Loret no ha explicado cómo es posible que tenga ingresos en un año, 2021, por un monto de 35 millones de pesos. Cantidad verdaderamente escandalosa, yo tendría que trabajar 39 años y medio como diputado y no gastar ni un centavo, para lograr un ingreso por 35 millones de pesos.

12. Es evidente que los grandes intereses económicos están detrás de esta nueva ofensiva golpista contra nuestro gobierno. Si se retirara de la discusión la reforma constitucional en materia eléctrica, la ofensiva se detendría. Pero no fuimos elegidos para permitir que sigan saqueando a la nación y a nuestro pueblo. La reforma se aprobará y los volveremos a derrotar.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

CAR