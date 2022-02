AMLO se inventó los ingresos de Loret

He visto a muy pocos dudar de lo que AMLO publicó el viernes como ingresos de su némesis, Carlos Loret. Asumimos que, siendo el presidente y teniendo acceso a ese tipo de información, no tendría empacho en publicarlos. Pero yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que los números que publicó en su conferencia del viernes pasado son falsos o inventados. Permítanme argumentar mi postura.

Andrés no es ningún tonto. Es ignorante en algunas cosas, pero políticamente es muy hábil. Estoy seguro que antes de hacer su numerito la mañana del 11 de febrero, lo consultó con uno o varios abogados de gran colmillo que le dijeron cómo bailar en el límite legal sin pasarse de la raya.

Digamos que llega al mero borde pero no cae al precipicio. Ya lo ha hecho antes. Cuando “rindió protesta” como “presidente legítimo” el 20 de noviembre de 2006. La banda que le pusieron tenía el águila juarista y no el Escudo Nacional. Técnicamente no le estaban poniendo la Banda Presidencial.

Su “gabinete legítimo” era de 12 secretarías con nombres inventados. Técnicamente nunca nombró a un gabinete. A la hora de “rendir protesta” lo hizo con un texto diferente al del artículo 87 de la Constitución. Técnicamente no estaba rindiendo protesta. Comparando una con otra:

Protesta del Presidente de la República al tomar posesión del cargo. Artículo 87 de la Constitución

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.

Protesta de Andrés Manuel López Obrador como “Presidente Legítimo”

Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Legítimo de México. Me comprometo a proteger los derechos de los mexicanos. A defender el patrimonio y la soberanía nacional y a procurar la felicidad del pueblo. Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande.

La diferencia existe y por eso técnicamente nunca tomó posesión de nada, pero durante todo el numerito estuvo coqueteando con el límite sin pasarlo.

Yo creo que hizo lo mismo con los “ingresos” de Loret el viernes. Porque Andrés fue muy cuidadoso en no revelar nada flagrantemente sensible. No publicó recibos, facturas, su RFC, domicilio fiscal, nada. Usó una tabla muy sencilla con faltas de ortografía y números que quién sabe de dónde sacó.

Definitivamente no fue del SAT, porque hasta dijo que va a pedirle al INAI que vaya con el SAT para que le certifiquen los datos. Según lo dicho por el señor, lo que publicó el viernes pasado le llegó a Palacio Nacional a través de un “informe” y se lo mandó en la mañana a Jesús Ramírez para que lo tuviera listo en caso de que el jefe lo pidiera.

Si se llega a comprobar que los datos son falsos, Andrés quedaría mal porque no se tomó la molestia de corroborar algo que le mandaron, pero no sería responsable de nada. Lo que logró fue que el país entero se convenciera que Loret gana $35 millones de pesos. El problema es que lo hizo con datos que quién sabe de dónde salieron.

Lo que sigo sin tener claro es, ¿qué le importa al presidente cuánto gane un periodista? Si él cree o tiene información de algún posible delito, para eso están las fiscalías. Él no tiene por qué estar investigando ni exhibiendo información de nadie por ningún motivo. No tiene derecho alguno sobre la información de terceros. Quienes lo defienden son idiotas o cedieron su dignidad. No hay de otra.