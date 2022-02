¿El otoño del Presidente?

El otoño de un líder político es una metáfora que indica el inicio del fin de su época. Por ejemplo, para Carlos Salinas de Gortari inició el 1 de enero de 1994 con el alzamiento del EZLN. Para Vicente Fox fue la campaña política del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Para Enrique Peña Nieto fueron los casos de corrupción de la Casa Blanca de su esposa, sumados a la crisis que generó la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, otras graves violaciones a los derechos humanos como Tlatlaya y Tanhuato y la decena de escándalos de corrupción de gobernadores de su generación del PRI.

¿Será enero de 2022 el inicio del otoño de AMLO? Los reportes de análisis de riesgo político no podían predecir el impacto de la investigación que publicó el portal LATINUS del periodista Carlos Loret de Mola y la terrible reacción del presidente al usar el púlpito público para satanizarlo públicamente por sus ingresos como periodista. Revisemos algunas señales que indican que posiblemente estemos entrando en el otoño de la presidencia de Lopez Obrador.

Escándalos de corrupción federales. Peña Nieto no pudo sacudirse del escándalo de la evidente corrupción de él y de su secretario de Hacienda por el acceso a bienes inmuebles que le facilitaron sus contratistas. Las casas de Manuel Bartlett, titular de la CFE, los videos de sus hermanos recibiendo fajos de dinero en efectivo, los diezmos de su secretaria de Educación Pública Delfina Gómez cuando fue alcaldesa, entre muchos otros van reduciendo la calidad moral del Presidente entre estratos importantes de la población de clase media que votamos por él bajo su discurso de combate frontal a la corrupción e impunidad.

Escándalos de gobernadores de Morena. Los gobernadores afines a Palacio Nacional en Morelos, Puebla y Veracruz, tienen serias acusaciones de derechos humanos y autoritarismo. En la CDMX, Claudia Sheinbaum enfrenta un escándalo por el uso no autorizado de un medicamento contra el COVID. A Peña Nieto le costó la sucesión presidencial los escándalos de corrupción de sus gobernadores priistas, así como al PAN y al PRD la terrible corrupción de muchos de sus alcaldes y gobernadores.

Movilizaciones sociales. Universitarios e investigadores de todo el país se están uniendo por la ofensiva en contra de universidad públicas y privadas. Las feministas no dejarán de señalar las graves afrentas en contra de las mujeres como el caso del nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá. Los periodistas ya están tomando las plazas públicas y las redes sociales por los ataques reiterados a la vida de los integrantes de su gremio y las agresiones constantes en contra del periodismo independiente.

Tensiones con Estados Unidos. La amenaza constante a las inversiones de EU en sectores estratégicos como la energía, el apoyo a regímenes autoritarios como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela provocan una reducción de las inversiones norteamericanas, aumento en las alertas de viajes internacionales, retroceso en iniciativas de integración regional y cooperación para el desarrollo.

Situación macro-económica. México no va salir tan rápido de la crisis económica provocada por la pandemia, estamos enfrentando altas tasas de inflación, las inversiones extranjeras son desalentadas por las propuestas de reformas estructurales, la población de jóvenes que requieren trabajo sigue aumentando y las investigaciones y el desarrollo de la ciencia y tecnología están amenazadas permanentemente desde el poder público.

Situación social. Observamos un deterioro real del bienestar socio-económico de los mexicanos. Millones de hogares mexicanos no tienen ya acceso a programas sociales como el seguro popular y las estancias infantiles. La transferencia de recursos monetarios de manera directa no está sustituyendo la falta de medicinas, atención hospitalaria y el apoyo a las mujeres trabajadoras que requerían la atención de sus hijos.

División de su gabinete. La sucesión presidencial inicia el primer día de gobierno del inquilino de Palacio Nacional. Desde el 1 de diciembre de 2018 arrancaron los trabajos de los equipos de los suspirantes presidenciales. El gran elector del candidato de Morena es el presidente López Obrador, no nos equivoquemos. Sin embargo, desde Miguel de la Madrid, ningún presidente ha logrado poner a su candidato predilecto o de su partido. Felipe Calderón y Enrique Peña tuvieron que pactar su transición e impunidad política. Zedillo no tuvo margen de maniobra electoral frente al movimiento de transición democrática y Salinas no tenía más cartas en el tablero por el asesinato de Colosio.

AMLO quemó rápidamente el cartucho de Claudia Sheinbaum al enviar el mensaje que es su favorita. Marcelo Ebrard está absorbiendo muchos conflictos políticos desde de la Cancillería. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es su caballo negro al cual está poniendo a prueba para ver si puede apagar todos los fuegos prendidos en el país. Finalmente, Ricardo Monreal dejó de estar en la gracia del Presidente a pesar que le ha sacado todas las reformas desde el Senado.

Relación con los medios de comunicación y periodistas. El presidente cometió un grave error al satanizar a algunos medios de comunicación y sobre todo a periodistas en lo particular. La democracia se construye desde la pluralidad y la divergencia pacífica de opiniones. En una semana denostó el trabajo de Carmen Aristegui y de Carlos Loret de Mola, periodistas que se han confrontado abiertamente entre ellos, por ejemplo, por el caso de Florence Cassez.

El Presidente tiene tres rumbos de navegación en estos mares turbulentos. El primero es continuar con las mismas instrucciones que ha impartido desde su almirantazgo y que probablemente lo lleven a encallar su proyecto político. Segundo, hacer cambios de último momento que eviten que se estrelle de manera directa contra el iceberg de la desgracia histórica. Tercero, hacer cambios radicales de su estrategia política, económica, seguridad y justicia.

El escenario más probable es el segundo que ya comenzó, por ejemplo, con la salida del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Sherer. También para ello debería sugerir la renuncia de algunos gobernadores, secretarios de Estado, la jubilación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y cambios en su equipo de Comunicación Social para renovar la relación con los medios de comunicación.

El país todavía tiene mucha esperanza en el Presidente y él puede esquivar el hundimiento de su 4T.

