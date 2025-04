Natanael Cano comparte imagen llorando sangre "por ver cómo México va de mal en peor"

Natanael Cano, precursor de los corridos tumbados en México, lamentó las modificaciones en las leyes de varios estados en las que se prohíbe cantar música que haga apología al delito y a grupos criminales. El músico utilizó sus redes sociales para expresar lo que siente ante dichas medidas.

"San Nata llorando sangre por ver cómo México va de mal en peor y quieren tapar el sol con un dedo, lo peor es que hay gente que los apoya, cegados por el odio y la envidia", fue lo que posteó Natanael Cano en sus historias de Instagram.

La polémica imagen que compartió Natanael Cano

Apenas este fin de semana, Grupo Firme se negó a cantar narcorridos en la Feria de San Marcos, pese a la insistencia del público, al que no le gustó nada la decisión de la agrupación encabezada por Eduin Caz. "Nos quedamos hasta la hora que ustedes quieran, ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas, discúlpenme”, dice Eduin Caz ante la petición del público por escuchar el tema “Se fue la pantera”.

uD83DuDEA8Grupo Firme se niega a cantar corridos: “Las reglas son las reglas”



uD83DuDD34Durante su presentación en el Palenque de la Feria de San Marcos en #Aguascalientes, Eduin Caz dejó claro que los corridos ya no forman parte de su propuesta musical a pesar de los gritos del público. Esto… pic.twitter.com/9u3ahk83D1 — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 21, 2025

Grupo Firme y Luis R Conríquez rechazan cantar narcorridos tras sanciones a Los Alegres del Barranco

A pesar de que el público se los pidió insistentemente, el cantante de Grupo Firme trató de explicarles a los asistentes que dejaron atrás esa canción de su repertorio, lo cual generó abucheos. Sin embargo, fue a Luis R. Conríquez a quien su público no le perdonó que no interpretara corridos durante su presentación en la Feria del Caballo, en Texcoco.

uD83DuDEA8 No cantó corridos y le destrozaron su equipo de audio e instrumentos. Así le tocó anoche a Luis R. Conriquez, en la Feria del Caballo.



Desde antes lo había anunciado en sus historias: “Entramos a una nueva etapa, mi gente: nos sumamos a la causa de cero corridos”. pic.twitter.com/8ybwoGPBoy — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) April 12, 2025

Hace dos semanas, los asistentes al palenque que encabezó el cantante de "Si no quieres no" destrozaron el escenario y comenzaron a lanzar objetos, por lo que se desató una riña en el lugar debido a que Conríquez no quiso interpretar narcocorridos. Este escenario se generó luego de que el grupo Los Alegres del Barranco proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicha alusión provocó que las autoridades de Estados Unidos les retiraran la visa de trabajo para realizar giras y presentaciones en aquel país, en donde el regional mexicano goza de buen público e ingresos. Además, la Fiscalía de Jalisco inició una investigación por apología del delito en contra de Los Alegres del Barranco, quienes llegaron al número uno en reproducciones en Spotify, a pesar de las acciones de las autoridades.