¡Alto al fuego!

La prensa está bajo asedio como nunca: ejecuciones de comunicadores como nunca, ataques directos del presidente a los periodistas y utiliza información privada como nunca para divulgarla desde la tribuna más importante del país y entre lo riesgoso y lamentable también es que como nunca antes comenzaron a brotar por todos lados peligrosos imitadores de López Obrador.

El mismo día en que en Oaxaca ejecutaban a Heber López, la quinta víctima en lo que va del año, en el Senado una representante de Morena acosaba a dos periodistas críticas por hacer su trabajo y poco antes, allá en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García violentó durante 20 minutos a una periodista por cuestionar los encarcelamientos sin sustento jurídico.

Por lo mismo también ocurrió lo que nunca. Los periodistas usaron las redes y propiciaron y llevaron un foro de discusión que tuvo más de medio millón de participantes durante más de 10 horas de discusión.

Además de periodistas se sumaron políticos, deportistas, conductores de televisión, cantantes y ciudadanos en "Spaces" en Twitter, al que titularon #TodosSomosLoret, en apoyo con el periodista Carlos Loret de Mola.

Se dijo que se rompió el récord de audiencia a nivel mundial, la cual fue incrementando con cada hora. El espacio fue convocado por la cuenta "Sociedad Civil México" dedicada a organizar estos conversatorios e inició cerca de las 5 de la tarde del viernes

"Lo que más importa es que ya no se trata solo de mí, ni siquiera del periodismo, ni de la sociedad a tener derecho a la información, esto es una bitácora cuidadosa de la construcción de un dictador y de la sociedad para impedirlo", dijo Loret de Mola al hacer uso de la voz.

Vale la pena replicar íntegramente otras reflexiones. Es la de Daniel Moreno:

"Lo que hizo el presidente López Obrador al difundir información confidencial sobre Carlos Loret es inaceptable e ilegal.

No creo que haya otra forma de verlo y no creo que tenga justificación. Es la respuesta desde el poder ante un reportaje que no le gustó y que busca, sin duda, amedrentar.

Es, por si fuera poco, un mensaje para los demás: esto es lo que pasa si no me gusta lo que haces.

¿Qué sigue? ¿Quién sigue?

Sé, y lo he repetido mil veces, que el periodismo en México tiene mucho qué cambiar y que no solo es un debate entre periodistas. Estamos sujetos a la crítica y escrutinio de nuestros lectores.

Habla Mario Campos:

¿Qué rompió López Obrador?

En México pasó algo inédito. Miles de personas se conectaron simultáneamente, un viernes en la noche y hasta entrada la madrugada, en un ejercicio de diálogo que duró más de 10 horas, y que convocó de forma espontánea a muchas de las voces destacadas de la vida pública del país. ¿Y la pregunta es por qué?

Descartemos tres falsas razones.

1. Fue por Loret. Lo de anoche, pese al nombre del Space #TodosSomosLoret, no se trataba de una persona en concreto, pues miles que no necesariamente simpatizan con la persona o su trabajo, se decidieron unir.

2. Fue por los periodistas. En México llevamos años viendo el asesinato de periodistas, tan sólo cinco en lo que va de este año, y en ningún caso se había generado una reacción así.

3. Fue por la legalidad. Las leyes no son nuestro fuerte, desde el semáforo que vemos como adorno hasta las mordidas cotidianas, la defensa de la legalidad nunca ha sido el gran motor de la movilización social.

¿Entonces qué pasó?

Que López Obrador cometió delante de todos un acto de abuso de poder del tamaño del estadio Azteca.

Uppercut: ¡Alto al fuego! Urge por bien de la democracia de nuestro país.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

