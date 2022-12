Coexistir para vivir

Es muy complicado adquirir conocimientos, pero mucho más, aquellos que nos enseña la vida y que poco o nada, tienen que ver con nuestras disciplinas. Lo anterior, se hace necesario, a efecto de poder interactuar con diversos tipos y personalidades que abarcan todos los espacios de convivencia. La empatía y dejar los prejuicios, requieren un esfuerzo extra, porque como lo menciona la neurocientífica Adele Diamond; un factor clave del desarrollo es aprender a inhibir hábitos, que impiden expresar lo que ya se conoce. En palabras asequibles aprender a dejar de juzgar. Lo anterior; se los planteo, porque, ya que tenemos un mundo más inclusivo, ello puede traer a nuestro lado a personas que nos pueden parecer extrañas o, desde una que otra perspectiva, desagradables, con relación a un contexto de reglas específicas, que solemos pensar deben seguir las personas adultas, y que incluyen entender cuando guardar silencio, como dirigirse a una persona con autoridad, la discreción, las bromas o la ironía. Y al tener una idea demasiado limitada, perdemos de vista que existen la hiperactividad en adultos, así como diversos tipos de Asperger o autismo cuya condición los hace parecer, estar fuera de lugar.

Vamos a acercarnos. Hoy día, tenemos muchas series que son parte de nuestro repertorio de favoritos: The Good Doctor, The Big Bang Theory, Parenhood, Woo, abogada extraordinaria, House y un gran etcétera. Pero en realidad, nos encantan porque plantean situaciones poco elocuentes, para un adolescente o un adulto; y en muchos casos nos parecen bastante descolocadas y locas. Conductas, con las cuales, una persona así, difícilmente, podría permanecer en un empleo real. Estas series nos causan risa y, en ocasiones, parece que los personajes representan, lo que muy probablemente cualquier adulto, desearía poder realizar en completa libertad, ya que lo que nos atrapa, es la posibilidad de expresar, hacer y triunfar, en completa libertad. Es paradójico que seamos adictos a estas series, por considerarlas absurdas e imposibles en la vida real, debido a que la mayor parte de la población no está preparada para convivir en el mismo espacio con personas con estas características, ya sean niños o adultos. Pero es mucho más complicado, en sistemas de trabajo, donde esa combinación de problemas o comportamientos impulsivos muy difícilmente controlables, pueden encajar en un área.

La descripción de estos síntomas, son los siguientes: Hans Asperger, definió este síndrome en un grupo de niños que poseían una capacidad intelectual normal, pero con problemas en destrezas sociales, emocionales y de comunicación, además de conductas e intereses inusuales, aunque hasta 1981, Lorna Wing, nombra al trastorno como el “Síndrome de Asperger”. https://www.gob.mx/salud/articulos/sindrome-de-asperger-afecta-mas-a-ninos-que-a-ninas, mientras que la hiperactividad, es el trastorno por déficit de atención, conocido como TDAH. Una afección que afecta a millones de niños en el mundo, manteniéndose en los casos más graves también en adultos. https://peques.roams.es/educacion/hiperactividad/

¿Cuántas personas adultas, pueden tener estos trastornos? Según la Organización Mundial de la Salud más del 4% de la población mundial tiene TDAH. https://www.fundacionineco.org/mas-del-4-de-la-poblacion-mundial-tiene-tdah/, mientras que por Asperger y Autismo Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 100 niños tiene autismo. Esta estimación, representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en otros, bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del autismo en muchos países de ingresos bajos y medianos es hasta ahora desconocida. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders. Lo anterior significa que tuvimos, tenemos, y tendremos muchas personas a nuestro alrededor, con las que debemos empatizar.

Renunciar a pautas de conducta que nos impiden relacionarnos con personas con hiperactividad, y diversos síndromes para tener un ambiente laboral saludable, permanecer concentrados, o simplemente tener amigos y amigas duraderos, nos obliga a replantearnos ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Al aceptar estas situaciones en una serie, pero no soportarlas en la vida real; y es que muchas de las personas que viven con estos aspectos conductuales y cognitivos, generalmente no encuentran trabajos, o espacios de convivencia, sino por el contrario, son relegadas y muchas de éstas, se sumen en depresiones profundas o inactividad económica, que afecta de forma permanente a un número creciente de gente en nuestra sociedad.

Entiendo que resulta complicado, emplear a trabajadores que tienen estos marcadores en su vida cotidiana, pero más difícil será, que representen una carga social insostenible, porque analizando las cifras de los niños y adolescentes que padecen las mismas, este número se está incrementando, pero ocuparán un lugar, que no debe ser al lado del camino.

