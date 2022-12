Liga MX: La depresión post Mundial

En un caso que podría tornarse a un especialista, la depresión que se vive después de la Copa del Mundo y pensando en lo poco que ofrece de inicio el Clausura 2023, es de llamar la atención.

Fans, directivos, entrenadores, jugadores y hasta medios venimos de un entusiasmo colectivo generado por el nivel que se llegó a mostrar en el Mundial, y el hecho de pensar que el arranque de la Liga MX ni siquiera se acercará a los peores juegos del magno evento, genera un desánimo.

Y se puede ver desde muchos puntos de vista. El futbolístico queda reflejado en los partidos de copas amistosas o juegos de preparación en los que vemos muchos errores o a jugadores/entrenadores que están en el “tiempo de adaptación” que necesitan, tras llegar a su nuevo club. Un lugar común con el que buscan cubrir la incapacidad de dar resultados inmediatos y agradar a su gente a partir de un futbol vistoso, que dé resultados.

Luego está el tema de los refuerzos. El mercado mexicano también sufre de una grave depresión. Sin grandes contrataciones, sin jugadores que después del Mundial se vayan a Europa. Porque no nos engañemos: Lo de César Montes a España ya estaba arreglado, y lo de Memo Ochoa a Italia no tuvo nada que ver con su participación en Qatar, sino por su necesidad de irse del país a dónde se sienta más tranquilo.

¿Pero qué otro jugador tiene posibilidades europeas, tras lo hecho en tierras mundialistas? ¿Alexis Vega? Quizá, Luis Chávez, quien fue el más destacado, pero, incluso, si saliera, no estaría ni cerca de los números de otros Mundiales, que arrojaron cantidades de cuatro o cinco mexicanos firmando con clubes extranjeros.

Y en el mercado interno las cosas no están mejor. Las contrataciones son pocas y salvo el hecho de que Chivas tendrá a Víctor Guzmán en sus filas, todo no es tan mediático.

Por ejemplo: El América contrató a Luis Malagón e Israel Reyes, dos buenos futbolistas, jóvenes, pero que están lejos de esas contrataciones que presume el americanismo. Tigres llevó a Fernando Gorriarán, un gran mediocampista, pero sin el ruido de otros fichajes.

Y Pumas... Bueno, a los Pumas los han convertido en un equipo de Expansión con las contrataciones y decisiones de su directiva, lo que es raro porque está institución ya tiene a un equipo en esa liga, como Pumas Tabasco, ¿o no me digan que en sus Fuerzas Básicas o en Tabasco no tienen a un central como El Cuba Sánchez?

Si así está el previo al arranque del Clausura 2023, no hay muchas esperanzas de que logré generar en la afición un gran interés, que puede alcanzar rumbo a la Liguilla. El Mundial les hizo más difícil las cosas, ya que regresar a la velocidad, y posturas con las que se vive el futbol mexicano, después del vértigo de Qatar, solamente nos hace caer en depresión futbolística.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@gvlo2008

