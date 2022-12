El "Messias" del futbol

En esta final del Mundial de Qatar 2022, nos dimos cuenta del fenómeno de la “Messimanía”, no muchos le iban a Argentina, pero sí es verdad que varios querían o creían que Messi merecía ser el ganador absoluto de la Copa del Mundo, sobre todo en éste, que ha dicho, podría ser su último Mundial de futbol.

Bien dicen que al pueblo “pan y circo” y es que dentro de este fenómeno de la “messimanía”, no se puede dejar atrás el mal momento político y económico que está viviendo Argentina. Sin duda, el éxito de la Selección Argentina ofrece una ilusión de grandeza al país.

Se dice que un ídolo, debe tener ciertas características para serlo, y en Messi claramente se pueden encontrar; en primer lugar, su historia de infancia reúne varios elementos de melodrama, como que fue fichado desde pequeño, que le costó trabajo llegar a donde está y que tenía un problema de crecimiento, que a nadie le importó cuando lo vieron jugar futbol. A los 13 años dejó la ciudad en la que nació para irse a España, en donde el Barcelona Futbol Club le pagó un tratamiento médico para combatir sus problemas de crecimiento.

Messi a lo largo de estos años, ha igualado a Maradona, en términos de fanatismo, (no olvidemos que hay una religión que alaba a este jugador, y es la iglesia maradoniana). Maradona se convirtió en una especie de santo para los argentinos, casi como la famosa Eva Perón, y ahora con el triunfo en este mundial, Messi lo ha igualado. Claro que, a diferencia de Maradona, Messi es callado, su vida privada la mantiene alejada de los medios y tiene una fundación que ayuda a niños, en temas educativos, sanitarios y deportivos. Contrario a Maradona, quien llevó su vida llena de escándalos y excesos.

Sin embargo, Messi ha roto esquemas. Es el mejor delantero, por el número de goles que ha metido, es creativo a la hora del juego, ha ganado el muy afamado Balón de Oro, la Bota de Oro, ha sido nombrado el mejor jugador de Europa, el máximo goleador de la Champions League, y ahora, Campeón del Mundo, con la Selección Argentina.

La “messimanía” no es más que un reflejo perfecto de la sociedad argentina, aficionada al futbol, viviendo tiempos complicados en el país, pero con una esperanza, que les da la mayor de las alegrías; ganar el Mundial. Con esto, los argentinos se sienten satisfechos y plenos, aunque sea por un día, se sienten los mejores del mundo en el futbol (porque lo son) y no hay nadie que les diga que no. El ganar es un rayito de luz, en medio de las sombras, y es por esto, que Messi se convierte casi en un santo, porque llegó en el momento indicado.

Increíble lo que puede hacer el futbol, puede provocar el amor más profundo hacia alguien que ni se conoce, las lágrimas, el llanto y la emoción máxima. Así como un nacionalismo que pocas veces se puede ver, fuera de un partido de futbol. Porque en la cancha se olvidan los problemas, se nubla el razonamiento y sólo queda eso, el jugador, el balón y el estadio lleno de euforia, porque si ganaba Messi, ganaban todos los argentinos. Eso es la messimanía, ese sentido de pertenencia de que todos somos él, todos queremos ser él, y que sin él, nada, absolutamente nada sería igual. Casi surreal, ¿no creen?

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

