El humanismo mexicano en sus propias palabras

Fifís. Camajanes. Sepulcros blanqueados. Tlayuda. ¡Fuchi caca! Hipócritas. Gorditas. Conservadores. ¡Al carajo! Corruptos. Cecina. Vendepatrias. Traidores. Borregos. Golpistas. Puchero. ¿Quen pompó? Chipilín. Uy, qué miedo. Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea. Reverendos farsantes. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Animalitos. Maiceados. Chayoteros. Hampa. Mussolini. Hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse. Pero no pasa nada. Machuchón. Chico Che. Macaneo. Fildeo. Presidente Kabala. Solovinos. Corcholatas. Pirrurris. Entonces, cuidamos, por tradición, por costumbre, porque la familia mexicana es la institución más importante de seguridad social que existe. Aguas puercas. Fantoches. Doble cara. Sabelotodo. ¡Meee! ¡Meeee! Fachos.

Monarca de moronga azul. Tengan para que aprendan. Tortas de Estados Unidos.

El Camarón Feliz. Se me iba a ver la panza. Hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito. ¡Ahí están las masacres: jajaja! Zopilotes. Los voy a acusar con sus mamás, sus papás y con sus abuelos.

Antidemocráticos. Racistas. Cretinos. Ladinos. Achichincles. Despistados aspiracionistas. Prepotente. Arrogante. En el caso de la Unión Soviética, hay una relación de amistad. Comandante Borolas. Rapaces. La Feria de Guadalajara es un foro del conservadurismo. Trump es capitalista, no es perfecto; pero es buena persona y lo respeto. Corruptazos. Déspotas. Sabihondos. Deshonestos. Ya no hay masacres. Simuladores. Me colmaron el plato. Canallas. No me van a cucar. A ver quién se cansa primero. Me patea el hígado. Fruto podrido. Ternuritas.

Peleles. Maiceados. Andan de alcahuetes. Espurio. Hitleriano. Politiquero. Derecha tan vil. Prensa tan sectaria. Conservadurismo tan retrógrado. Hemos podido domar la pandemia. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Junior de la oligarquía. Cuando murió el comandante Fidel Castro dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. Megacorrupto. Si ya tienen zapatos, para qué comprar más. Mantengo la confianza en el fiscal Gertz. Por una mal entendida modernidad, se dejaron de criar animales en los patios. Vamos a vencer al covid con la fraternidad universal. Vividores. Mafioso. Amanecí ronco, pero yo creo que es gripe. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. La señorita no sabrá leer, pero no dice mentiras. México se fundó, pues de cinco a diez mil millones de años antes de la era cristiana. No es para presumir, pero estamos en segundo lugar, y Modi es un buen presidente de la India. No tiene mucha ciencia gobernar.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL