Ignorancia como común denominador

No es novedad que siempre hemos tenido diputados o senadores al Congreso de la Unión impresentables, impreparados y, sobre todo, muy ignorantes. No importa su afiliación a un partido político determinado o a que institución política pertenezca el presidente de la República en turno, en todas las legislaturas han existido este tipo de personajes que nos demuestra que no han llegado al poder legislativo los mejores representantes.

Sin embargo, en la presente administración se han incrementado considerablemente la presencia de estos legisladores ignorantes que demuestran con su actuación un desconocimiento total de la normatividad que deberían dominar dado el puesto que ostentan. Un ejemplo de ello es la senadora por MORENA, Bertha Caraveo, quien exigió la comparecencia de Yon de Luisa y Mikel Arriola, funcionarios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el primero presidente de la FMF y el segundo de la Liga MX.

La legisladora se enardeció y al entrar en colera se le ocurrió proponer que ambos comparecieran ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. Ni preguntar como va la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que Bertha Caraveo preside.

La legisladora llama a rendir cuentas a estos directivos. Claro señora legisladora, lo deben de hacer, pero no ante el Senado de la

República, sino ante sus jefes que son los dueños de los equipos de futbol. Desde luego que se debe investigar si hay corrupción en la FMF doña Bertha, de igual manera el pueblo de México merece estar mejor representada en los mundiales, también sería sano revisar el papel de las televisoras en la toma de decisiones en torno a la selección mexicana de futbol, pero eso no significa que deban ser citados en el Senado de la República o ante cualquier instancia gubernamental.

Insisto, desde luego que la selección nacional debería dar a la gente que se emociona con ella cada cuatro años más satisfacciones, y claro que la selección debería tener mejores resultados dado el número de jóvenes que practican este deporte a nivel nacional.

Países como Italia y Uruguay, pequeños en territorio y habitantes, comparados con México, ya han sido campeones del mundo. Algo anda mal. Pero de eso a caer en demagogia barata o en nacionalismos ridículos de que la “selección es del pueblo, no de los señores del dinero”, o que la “selección es motivo de interés nacional”, es otra cosa senadora.

De interés nacional para usted y para todos debería ser contar más jóvenes preparados que pudieran salir al extranjero para seguir estudiando y que regresen a su país, y así ser detonantes del crecimiento nacional.

De interés nacional debería ser acabar con la pobreza en este país, donde existe gente que carece de lo fundamental para vivir, o

acabar con la inseguridad que azota como un flagelo a nuestro México y que no deja vivir en paz a la mayoría de los mexicanos. Prioridad también para usted debería ser citar al titular del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, ya que existen demasiadas quejas del trato de los migrantes, o ya de perdida a la titular de la secretaria de Educación Pública para ver que piensa hacer para que nuestros jóvenes tengan una educación de calidad. Seguro esto es mucho pedir, usted siga pidiendo cosas que además de ridículas no cuentan con un sustento legal.

