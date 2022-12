Aficionados acusan a Irina Baeva de que después de la Selección Mexicana, ¡Ella es lo peor del Mundial!

Después de la miserable actuación de la Selección Mexicana, la afición acusa a Irina Baeva de ser lo peor del Mundial 2022, porque la rubia fue a ver una carrera de camellos y no platicó de eso y no lo hizo porque ella nunca fue “camellera”, por eso se dedicó en Qatar a ir de shopping, a mostrar perfumes y salir de boutiques con bolsas llenas de cosas impagables, pero el aficionado no busca quien se la hizo sino quien se la pague.

Le reclaman que para ir a Qatar la seleccionaron por bonita… pero ella nunca se vendió como reportera. Más bien la pregunta es si todo lo que compró fue con su tarjeta de crédito o si los árabes muy espléndidos le pagaron las compritas y es que más de un jeque debe haberla querido como esposa.

SI LA MUJER DE OMAR CHAPARRO LE PUSO LOS CUERNOS PRIMERO SE CORTARÍA LA LENGUA ANTES DE CONTÁRSELO, PORQUE SI SE LO COMUNICA LA HABRÍA TORTURADO

Si una mujer le pone los cuernos a su marido y no la cachan, nunca ella lo va a contar, porque todas sabemos que si le platicamos al marido de nuestras aventuras extracurriculares ninguno te va a decir: “Qué honrada, gracias por tenerme confianza y contarme”. Por el contrario, te va a decir: “Zorra” y encima te va a torturar hasta que sueltes con cuantos más le fuiste infiel…

Pero como buena mujer abnegada, aunque la esposa de Omar Chaparro no lo cachó cuando él le fue infiel y aunque ella no estaba enterada, pero él decidió compartirle que le puso los cuernos, porque según él se estaba sintiendo mal y culpable entonces se lo transmitió a su esposa para que ella se sintiera tan desdichada como él.

De milagro, él no llamó también a la “interfecta”, con quien dice que se “equivocó”, y la invitó al “club del lloriqueo'', para que ella también se sintiera mal.

ABUSO DE LO PEOR CONTRA VIEJITOS COMO SILVIA PINAL

No se vale el abuso que existe en contra de las personas mayores, a los empleados de Silvia Pinal le rechazaron sus cheques, porque según su firma no concordaba, por lo que ella se presentó en el banco y tampoco le aceptaron los cheques, porque por su artritis no firma igual.

Qué abuso, ni presentándose en persona doña Silvia Pinal así ella firme con una x pueden desconfiar que ese dinero le pertenece, ¿o acaso se lo quieren robar? Es el colmo que ella tenga que estar justificando su firma, pero eso le hacen a todas las personas mayores por lo que las van relegando hasta convertirte en un cero a la izquierda.

Pero el banco para recibir tu dinero siempre te dicen que si y a la hora de retirarlo ya no calificas y por eso hay tantos hijos y empleados que les quitan los fondos a los dueños con el cuento que no pasa la firma o la maquinita ya no lee su huella por viejita.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ