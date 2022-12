2023, ahí te vamos

Pero antes de eso, vámonos para atrás un poco. Hablemos del momento presente, del fin de año. ¿Sientes que todo se te viene encima y te sientes abrumado la mayoría del tiempo?

Te entiendo. Justo estoy pasando por algo parecido, y no nada más yo, sino casi todas las personas que conozco. Pero, ¿por qué? La razón principal es por ser fin de año.

Claro que esta época del año es hermosa en muchos sentidos; vamos celebrando logros, concretando proyectos, y sintiendo cada vez más el espíritu navideño. El detalle es que eso es sólo una cara de la moneda.

¿Qué hay de negativo en este cierre de año? Presión: Todas las actividades que se fueron aplazando, comienzan a presionar. Pruebas: Se revisan los resultados en tu trabajo y se ve quién sí generó. Emociones: Comienza a cobrar factura la carga de estrés arrastrada. ¿Ya hace sentido el porqué nos sentimos así no?

Ahora, si queremos empezar el siguiente año con todo, este es el primer paso de tres que compartiré: reconocer la situación actual. Muchas veces no reconocemos la situación en la que estamos, y buscamos evadirla, o superarla sin entenderla antes. Es como si quisiéramos ganarle al enemigo, pero no pudiéramos verlo. Tenemos que primero tener visibilidad para poder vencerlo. Una vez que reconoces la situación actual en la que te encuentras, que en este caso es el fin de año y todo lo que viene cargando, ahora sí podemos avanzar al siguiente paso: recargar energías.

Muchos no reconocen la situación que están viviendo, y luego, ¡muchos salen a luchar con las pocas fuerzas que tienen! No estoy hablando de rendirse y tirar la toalla. Al contrario, estoy hablando de ganar la batalla con inteligencia. Si estás muy cansado, busca descansar. Si estás abrumado, sal a caminar. Si estás súper presionado, busca relajarte.

Es tu deber buscar distintas actividades que sabes que te recargan energía y que las tengas bien identificadas. Aquí te comparto una pequeña lista de algunas actividades comprobadas científicamente que te ayudan a recargarte: Dormir 8 horas, salir a tomar el sol, respirar consciente, caminar de 20 a 40 minutos al día, hablar con tus seres queridos, crear y realizar manualidades, practicar la atención plena en el día a día.

Apunta las actividades que te suben tu estamina y tenlas muy presentes, que cuando vienen tiempos complicados, solemos perderlas de vista.

Ya reconociste la situación actual, ya recargaste tu energía, ahora falta un paso clave, el tercero y último: ejecutar tus prioridades. No es lo mismo hacer muchas cosas de poca importancia, que pocas cosas muy importantes. La mayoría de las personas opera en el primer nivel. Una razón muy válida es que estas tareas, al no ser importantes, no son tan complicadas, e irlas completando da un cierto sentido de progreso que estimula de manera positiva a la persona. Pero es igual que darle dulces a un niño porque se porta bien; quizá sí hace las cosas, pero le está haciendo daño. Debemos de cambiar esto.

Si llegaste hasta acá, te quiero dar las gracias por leerme. Por ahora, será mi última columna en El Heraldo de México para poder enfocar mi energía en el siguiente año. Ahora sí, ¡feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Te deseo un año con mucho crecimiento, nuevos retos, y que conquistes tu grandeza.

POR RORRO ECHÁVEZ

CONTACTO @RORROECHAVEZ.COM

@RORROECHAVEZ

MAAZ