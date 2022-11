¿Por qué mintió el Fiscal?

El Fiscal enredó y manoseó un caso; encubrió a un feminicida y le mintió a la familia de la víctima. Es insostenible su permanencia.

“Técnicamente, forensemente, la necropsia no es coincidente con un feminicidio”, declaró el viernes pasado el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona. “La causa de muerte es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia”, aseguró.

La familia de Ariadna Fernanda López no le creyó. Su sobrina, Valeria Tapia, con quien conversamos aquella tarde nos dijo que ella vio fotografías de Ariadna golpeada. “No es posible, no creemos lo que dice”, respondió sobre los dichos del Fiscal. Ariadna tenía golpes en un brazo y en la frente, además de moretones en el cuello, que sólo pudieron ser provocados por una agresión.

La asesinaron en un departamento, en la calle de Campeche, en la colonia Roma, en CDMX. La secuencia de imágenes que ya es pública no deja espacio a la duda. La mataron y su cuerpo lo aventaron y abandonaron en el estado de Morelos, en la carretera La Pera-Cuautla. Su cadáver sí presentaba signos de violencia. La segunda necropsia, realizada por la Fiscalía capitalina, lo confirma.

“Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal”, dijo la Fiscal Ernestina Godoy el pasado fin de semana.

"La Fiscalía (de Morelos) quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida", aseguró el pasado lunes la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y fue más allá: pidió a Godoy, denunciar a Carmona ante la FGR por encubrimiento del feminicidio.

Sheinbaum afirmó que el presunto culpable, identificado como Rautel Astudillo, tiene nexos con el Fiscal morelense.

Ayer Carmona, después de esconderse, apareció: “Lo que concluyeron nuestros legistas es que las lesiones que presenta el cadáver no son la causa de muerte”, afirmó.

Sheinbaum insistió: “hay una investigación desaseada, encubridora, y aun no quieren entregar la carpeta de investigación”.

¿Por qué mintió el Fiscal? ¿Por qué aseguro que el cuerpo de Ariadna no presentaba huellas de violencia, si la familia vio fotografías que probaban lo contrario? ¿Por qué se hizo el ofendido cuando familiares de Ariadna pidieron una segunda necropsia? A estas alturas, una explicación ya no es suficiente. No alcanza. Uriel Carmona debe dejar la Fiscalía.