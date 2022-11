Día de Muertos en la capital

Este año moría de ganas de pasar la temporada de celebración a los difuntos en Oaxaca o en Michoacán, pero ya no se pudo y me quedé en la CDMX. La verdad es que las veces que he estado en lugares como El Tule, La Pacanda, Santa Fe de la Laguna y demás pueblos oaxaqueños y michoacanos he tenido experiencias alucinantes, de manera literal. Pasear toda la noche por sus panteones iluminados por las veladoras, adornados con flores, escuchando los cantos de los familiares de los muertos es algo que todos debemos experimentar al menos una vez en la vida. Cada estado tiene sus dulces, diseños, manera de colocar los objetos en la ofrenda y de fotoshopear las fotos de sus difuntos para que luzcan más bonitos. Además, en todas partes se puede uno meter a las casas a conocer las ofrendas y siempre te reciben con atoles y tamales de la región. Recuerdo en especial una vez que estuve en Tiripetío, Mich, donde la costumbre es preguntar dónde es la casa del muerto de ese año y al llegar, te dan un lugar para sentarte, comida y mucho cariño. En 2005 que estuve en la casa de un joven al que se lo había llevado el río y falleció ahogado, así que su mamá mandó arreglar una foto donde el muertito se veía feliz, parado hasta arriba de una escalera que subía al cielo, delante de una luz dorada y resplandeciente.

Estos festejos me gustan mucho más que la navidad porque la gente se disfraza para salir a la calle, cada vez hay más invitaciones a comer pan de muerto con chocolate, se ponen un montón de altares por todas partes y el ambiente en general es de fiesta total. Amo cómo se comporta la gente, las ciudades, cómo se adorna todo en los mercados y los supermercados, me encanta la mezcla con el Halloween y me cae muy bien que a los norteamericanos les guste cada vez más el tema.

Una de las cosas que más disfruto es el recorrido que hago a varios mercados para comprar todo lo necesario para la ofrenda porque en el de Jamaica tienen las calaveritas de azúcar que me gustan, en el de Mixcoac las velas y veladoras artesanales que se hacen en puebla, en la Central de Abasto compro las flores de cempasúchil porque son frescas y baratas, en la Merced los platillos de barro que emulan las enchiladas y el pan de dulce que tanto le gustaba a mi papá, en el de Milpa Alta tienen pequeños sarcófagos de azúcar con un hilito que si lo jalas, te brinca la calaca que yace adentro y así hasta llegar a la casa cargada de cosas padrísimas para buscar las fotos de mis muertitos y comenzar a poner la instalación con luces de neón, tules diamantinados y telas plateadas, para que se vea todo igualito que en el más allá.

Pasar el día de muertos en la capital no es lo mismo que en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca o Michoacán, pero ha sido lindo estar aquí, caminando de noche por el paseo de la Reforma divirtiéndome con los disfraces de los paseantes, de los perritos-araña o cucaracha, de los alebrijes que están expuestos sobre la banqueta y de las luces que mucha gente trae para adornarse el pelo. Hoy haré lo propio y me iré con una amiga y mi sobrina Sofi a caminar al panteón de Dolores que como siempre se fresea y se cierra a las 6:00, pero de ahí nos vamos a Reforma a caminar, esta vez maquillada, con mi diadema de flores de papel, unas medias caladas que tienen arañas y regresaré feliz de haberme sentido soñada con todo eso encima. Ojalá que a pesar de tanto dolor, desconcierto y muerte todos podamos disfrutar igual y hagamos una tregua para divertirnos. Hoy es uno de esos días donde se abren pequeños umbrales de paz para que al menos algunos cuantos, podamos festejar y sentir orgullo de un país que tiene muchas cosas lindas que ofrecernos, todavía. ¡Feliz días de muertos!

