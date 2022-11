El 27 de noviembre de 2022, ¿Se marchará contra los ciudadanos?

La manifestación a favor del INE que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre fue un parteaguas en este sexenio, reflejó la unidad de la población y el interés por levantar la voz para defender nuestra democracia y nuestras libertades. Un millón de personas manifestamos de manera voluntaria nuestro apoyo y confianza hacia ese organismo autónomo que hoy López Obrador pretende destruir.

A pesar de la importancia de esa marcha, el inquilino de Palacio no logró entender su significado. A los asistentes nos insultó llamándonos traidores, rateros, racistas, clasistas, hipócritas, conservadores, cretinos, vendidos y despistados. Reaccionó cegado por la ira y decidió responder organizando su propia manifestación, -del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino-, con un propósito desconocido incluso para él mismo.

Tal vez tiene la falsa creencia de que llenando el Zócalo de personas acarreadas y amenazadas por el sistema gubernamental pueda demostrar que él “puede más”. Que afán de estar peleando en lugar de hacer introspección, analizar los hechos y de una vez por todas aceptar que algo no está bien en este gobierno y ponerle solución en beneficio de todos los mexicanos.

La marcha del 27 de noviembre de 2022, convocada por López Obrador, a la que acudirá López Obrador, con destino a la casa de López Obrador que finalizará con un discurso de López Obrador alabando a López Obrador, a todas luces es un sinsentido a través del cual se está desviando la atención de lo que verdaderamente importa: la creciente inseguridad y el incremento diario del número de delitos que se cometen en todo el país, la caída de la economía como consecuencia de la pésima política económica implementada por el Gobierno Federal, el incremento de la pobreza, los 11 o más feminicidios diarios, el mal manejo de los programas sociales, las más de 100 mil personas desaparecidas, los niños con cáncer sin medicinas, todas las mujeres violentadas y desprotegidas, más un largo etcétera que son prueba de que no sirve el gobierno.

Por otro lado, resulta preocupante la actitud infantil de quien se supone debería dirigir al país con integridad y cordura. Sus odios no tienen límite así como tampoco tiene final su afán de polarizar a la ciudadanía, tácticas de cualquier gobierno populista que busca obtener la simpatía de la población a pesar de que para esto, se tengan que tomar decisiones contrarias a la ley y a la democracia.

La realidad es que el número de personas que sigan a López Obrador durante su marcha el próximo 27 de noviembre no importa porque serán personas amenazadas, coaccionadas, acarreadas y manipuladas que asistirán no por convicción como lo hicimos el 13 de noviembre de 2022, sino por miedo, por control y porque no tendrán otra opción.

DETALLES. Les cuento que presenté denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de la Jefa de Gobierno de la CDMX y en contra de quien resulte responsable, así como una carta ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX por la trágica muerte de dos hermanas de 16 y 23 años de edad que cayeron en una coladera destapada, en una calle sin luz, en la Alcaldía Iztacalco. Increíble que pasen los días y sigamos sin responsables.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN

@MARIANAGC

MBL